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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7812781378147815
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:10

Курси фінансової грамотності))) ч.1

  Shaman написав:
  Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :rol:

не все же работают с пересичными :)

кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...

опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли

Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности )

Так це ж ЖРАЧКА!!! :mrgreen:
Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )

А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене :mrgreen:
А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття :mrgreen:
Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі.
А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:23

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :rol:

не все же работают с пересичными :)

кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...

опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли

Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности )

Так це ж ЖРАЧКА!!! :mrgreen:
Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )

А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене :mrgreen:
А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття :mrgreen:
Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі.
А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.

я не большой спец по FMCG:)

но опять же из того, что пишут, и по логике:
- переходить на более дешевый ассортимент
- наоборот торговать дорогими брендами - у них свой постоянный сегмент покупателей
- уходить от формата продаж "магазин"/ уходить в онлайн - снижать накладняк. а вот продвижение в инете - это отдельная наука.

как Вы там пишите - думайте! дійте! багатійте! :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:29

  Успіх написав:Так це ж ЖРАЧКА!!! :mrgreen:
Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )

А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене :mrgreen:
А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття :mrgreen:
Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі.
А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене. :roll:

Не знаю, як пересічений, але буду переклеювати, аж поки не появляться зі скидкою якісні, так щоб за 700 грн., можна буде купити шкіру, яка коштуватиме як три дермантина зі скидкою. А потім "шкіру" носити в 10 разів довше "дермантина".
В результаті буде два-три "дермантина": 1 на дачу, ще 1 чи 2 на заміну, і 1 "шкіра" на 80% виходів.

Замість 6 дермантинів, або 2х шкір.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:35

  flyman написав:
  Успіх написав:Так це ж ЖРАЧКА!!! :mrgreen:
Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )

А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене :mrgreen:
А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття :mrgreen:
Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі.
А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене. :roll:

Не знаю, як пересічений, але буду переклеювати, аж поки не появляться зі скидкою якісні, так щоб за 700 грн., можна буде купити шкіру, яка коштуватиме як три дермантина зі скидкою. А потім "шкіру" носити в 10 разів довше "дермантина".
В результаті буде 3 "дермантина": 1 на дачу, 2 на заміну, і 1 "шкіра" на 80% виходів.

Замість 6 дермантинів, або 2х шкір.

измельчал валютный форум - уже дошли до поклейки обуви :mrgreen:

норм кожа - баксов 100. может где-то 2,5 тыс грн.
если очень повезет - остатки старых запасов (но это не годовой давности)- за 1 тыс грн.
все остальное в топку - это на сезон
Shaman
 
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