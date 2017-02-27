Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%.
назвать основную причину этого, как по мне не проблема. точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.
если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.
для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.
вроде ничего военного...
корреспонденцию имеет бизнес на веках (оптике)-(поднимите записи ,он утверждал так) Все просто, только с тилипона тяжело))
Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка. Все інше - балетристика. :rol:
не все же работают с пересичными
кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...
опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли
Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности )
Так це ж ЖРАЧКА!!! Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )
А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі. А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.
я не большой спец по FMCG:)
но опять же из того, что пишут, и по логике: - переходить на более дешевый ассортимент - наоборот торговать дорогими брендами - у них свой постоянный сегмент покупателей - уходить от формата продаж "магазин"/ уходить в онлайн - снижать накладняк. а вот продвижение в инете - это отдельная наука.
s0v7a написав:Цікаво, якщо ставку піднімуть, скільки рефінансу тоді повернеться.
Думаю, что немного. Такой длительный рефианс наверняка берется под конкретные цели, и банки наверняка учитывают, что процент плавающий. Если взят рефинанс под учетку, и на эти деньги выданы кредиты с такой же плавающей ставкой вида учетка + интерес банка, ничего сворачивать не придется. Или если процент кредитования такой, что перекроет учетку в любом случае. Плавающая ставка - это вполне нормальное явление, с которым люди давно умеют работать.
s0v7a написав:Десь читав, що переліквідність банківської ситеми у три рази на моменті!
Это зависит от того, как считать. Если сложить объемы двух видов сертификатов и сравнить с номативом обязательных резервов, получится в 3 раза. Если от объемов сертификатов отнять объемы рефинанса, избыток ликвидности покажется значительно скромнее.
В любом случае стоит учитывать, что ликвидность банковской системы - это средняя температура по больнице. Пока одни банки не знают, куда деть деньги, другие берут рефинанс и успешно на нем работают.
Igneus написав:При этом значительный государственный долг США снижает возможности ФРС по ужесточению ее монетарной политики, так как этот долг проще обслуживать при высокой инфляции и низких процентных ставках, что должно сдерживать укрепление доллара.
Увы, все не так просто - при высокой инфляции доллара и низкой доходности трежерей из крупных институциональных желающих их покупать, а, со временем, и держать, останется одна ФРС (что в свою очередь еще сильнее будет разгонять инфляцию, потому что это прямая эмиссия в бюджет). В дополнение инфляция начинает уже "воровать" реальные зарплаты американцев - отмечается их крупнейшее падение с момента финансового кризиса 2008-го. Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно. Насколько мягко будут это делать - вопрос, поскольку для разгона инфляции год назад заливать ликвидность приходилось гигантскими объемами. В принципе, допускаю, что на первых порах хватит и тейперинга. Инфляции спроса нет. Основной вклад в нее - это спекуляции коммодами
холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .
Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .
как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать
Тебя почитать, так ты аналитик во всех отраслях А по сути, специалист широкого профиля - то есть, ни в чём
Попробую прикинуть хер к носу по автозапчастям
Авто из США - точно не фактор, их ввозят битками и их ремонтировать надо. А там специфика по запчастям именно к америкосам. Но зачастую, битки восстанавливают, а не заменяют запчасти. Поэтому, сегмент зачпастей есть - но специфический и хилый
Мало кто будет менять условное крыло у битка, если можно налепить кучу шпатлёвки
По остальным авто. Заметил, что количество авто в городе выросло, но ... откуда только такие раритеры выкопали. Ездят на том, что только может ездить
По брендовым СТО, раньше надо было записываться за 2-3 дня. Сейчас можно и день в день
ИМХО, плановым обслуживанием авто никто не заморачивается. Ездят, пока не сломается
Но это временно. Потом начнёт ломаться всё и раритеты, и битки