Додано: Нед 13 чер, 2021 17:30

vitaliian написав: холява написав: Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .



Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу . Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать

Тебя почитать, так ты аналитик во всех отрасляхА по сути, специалист широкого профиля - то есть, ни в чёмПопробую прикинуть хер к носу по автозапчастямАвто из США - точно не фактор, их ввозят битками и их ремонтировать надо.А там специфика по запчастям именно к америкосам. Но зачастую, битки восстанавливают, а не заменяют запчасти. Поэтому, сегмент зачпастей есть - но специфический и хилыйМало кто будет менять условное крыло у битка, если можно налепить кучу шпатлёвкиПо остальным авто. Заметил, что количество авто в городе выросло, но ... откуда только такие раритеры выкопали. Ездят на том, что только может ездитьПо брендовым СТО, раньше надо было записываться за 2-3 дня. Сейчас можно и день в деньИМХО, плановым обслуживанием авто никто не заморачивается. Ездят, пока не сломаетсяНо это временно. Потом начнёт ломаться всё и раритеты, и битки