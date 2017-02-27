|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 23:42
Investor_K написав:
Как сыграем с Голландией?
Думаю что 3-2 ))
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26031
|3570838
|
Нед 13 чер, 2021 21:34
2001
|
|7528
|1816666
|
|
|942
|236528
|