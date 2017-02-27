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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7811781278137814
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:42

  Investor_K написав:Как сыграем с Голландией?


Думаю что 3-2 ))
Igor3777
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