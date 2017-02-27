RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7810781178127813
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:54

  Igneus написав:При этом значительный государственный долг США снижает возможности ФРС по ужесточению ее монетарной политики, так как этот долг проще обслуживать при высокой инфляции и низких процентных ставках, что должно сдерживать укрепление доллара.


Увы, все не так просто - при высокой инфляции доллара и низкой доходности трежерей из крупных институциональных желающих их покупать, а, со временем, и держать, останется одна ФРС (что в свою очередь еще сильнее будет разгонять инфляцию, потому что это прямая эмиссия в бюджет). В дополнение инфляция начинает уже "воровать" реальные зарплаты американцев - отмечается их крупнейшее падение с момента финансового кризиса 2008-го. Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно. Насколько мягко будут это делать - вопрос, поскольку для разгона инфляции год назад заливать ликвидность приходилось гигантскими объемами. В принципе, допускаю, что на первых порах хватит и тейперинга. Инфляции спроса нет. Основной вклад в нее - это спекуляции коммодами

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10185
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 4770 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:30

  vitaliian написав:
  холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .

Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать



Авто из США - точно не фактор, их ввозят битками и их ремонтировать надо.
А там специфика по запчастям именно к америкосам. Но зачастую, битки восстанавливают, а не заменяют запчасти. Поэтому, сегмент зачпастей есть - но специфический и хилый

Мало кто будет менять условное крыло у битка, если можно налепить кучу шпатлёвки

По остальным авто. Заметил, что количество авто в городе выросло, но ... откуда только такие раритеры выкопали. Ездят на том, что только может ездить

По брендовым СТО, раньше надо было записываться за 2-3 дня. Сейчас можно и день в день

ИМХО, плановым обслуживанием авто никто не заморачивается. Ездят, пока не сломается

Но это временно. Потом начнёт ломаться всё и раритеты, и битки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5915
З нами з: 31.08.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:12

что так, но многое не так)))

машину с США/Кореи снимают на фото/видео...мастер СТО говорит какие детали можно рихтовать, а какие лучше заказать (ему нет смысла сегодня терять время на сложной рихтовке, если у него стоит поток авто на работу)
запчасти часто едут с США/Кореи в одном контейнере, запчасти на ходовую /двигатель/ коробку меняют однозначно

может кто-то ездит на хламе из Европы, но из моих знакомых таких нет, машины нормальные -средний ценовой диапазон, типа этой
https://auto.ria.com/uk/auto_kia_sorento_29056344.html
prodigy
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:50

ТАС-онлайн продаёт по 27.05
Это дно?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14717
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8015 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:09

  Вкладчик1234 написав:ТАС-онлайн продаёт по 27.05
Это дно?


окна 27,02

должны пробить вниз 27,0
prodigy
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:49

26.95-26.97/27.02-27.04
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11343
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто там хотів відкупитись пА 27:00 - ви вже десь з мішками гривні біля обмінки, чи банку чекаєте? :)
Чи все он-лайн будете купляти?(але там фінмон і все таке, якщо справді маєте мішок гривні) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:21

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Цікаво, якщо ставку піднімуть, скільки рефінансу тоді повернеться.

Думаю, что немного.
Такой длительный рефианс наверняка берется под конкретные цели, и банки наверняка учитывают, что процент плавающий.
Если взят рефинанс под учетку, и на эти деньги выданы кредиты с такой же плавающей ставкой вида учетка + интерес банка, ничего сворачивать не придется. Или если процент кредитования такой, что перекроет учетку в любом случае. Плавающая ставка - это вполне нормальное явление, с которым люди давно умеют работать.
  s0v7a написав:Десь читав, що переліквідність банківської ситеми у три рази на моменті!

Это зависит от того, как считать.
Если сложить объемы двух видов сертификатов и сравнить с номативом обязательных резервов, получится в 3 раза. Если от объемов сертификатов отнять объемы рефинанса, избыток ликвидности покажется значительно скромнее.

В любом случае стоит учитывать, что ликвидность банковской системы - это средняя температура по больнице. Пока одни банки не знают, куда деть деньги, другие берут рефинанс и успешно на нем работают.



Вітаю, Сибарите.

Тобто за банки можно не хвилюватись і сміливо підіймати облікову :wink:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 16.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.

Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..
А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо
V tehno-teplo
 
Повідомлень: 33
З нами з: 02.05.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7810781178127813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2602, 2603, 2604
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26032 3572017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 06:50
Xenon
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7528 1816861
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 20:56
buratinyo
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 236632
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32921)
14.06.2021 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.