Igneus написав:При этом значительный государственный долг США снижает возможности ФРС по ужесточению ее монетарной политики, так как этот долг проще обслуживать при высокой инфляции и низких процентных ставках, что должно сдерживать укрепление доллара.
Увы, все не так просто - при высокой инфляции доллара и низкой доходности трежерей из крупных институциональных желающих их покупать, а, со временем, и держать, останется одна ФРС (что в свою очередь еще сильнее будет разгонять инфляцию, потому что это прямая эмиссия в бюджет). В дополнение инфляция начинает уже "воровать" реальные зарплаты американцев - отмечается их крупнейшее падение с момента финансового кризиса 2008-го. Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно. Насколько мягко будут это делать - вопрос, поскольку для разгона инфляции год назад заливать ликвидность приходилось гигантскими объемами. В принципе, допускаю, что на первых порах хватит и тейперинга. Инфляции спроса нет. Основной вклад в нее - это спекуляции коммодами
холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .
Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .
как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать
Авто из США - точно не фактор, их ввозят битками и их ремонтировать надо. А там специфика по запчастям именно к америкосам. Но зачастую, битки восстанавливают, а не заменяют запчасти. Поэтому, сегмент зачпастей есть - но специфический и хилый
Мало кто будет менять условное крыло у битка, если можно налепить кучу шпатлёвки
По остальным авто. Заметил, что количество авто в городе выросло, но ... откуда только такие раритеры выкопали. Ездят на том, что только может ездить
По брендовым СТО, раньше надо было записываться за 2-3 дня. Сейчас можно и день в день
ИМХО, плановым обслуживанием авто никто не заморачивается. Ездят, пока не сломается
Но это временно. Потом начнёт ломаться всё и раритеты, и битки
машину с США/Кореи снимают на фото/видео...мастер СТО говорит какие детали можно рихтовать, а какие лучше заказать (ему нет смысла сегодня терять время на сложной рихтовке, если у него стоит поток авто на работу) запчасти часто едут с США/Кореи в одном контейнере, запчасти на ходовую /двигатель/ коробку меняют однозначно
s0v7a написав:Цікаво, якщо ставку піднімуть, скільки рефінансу тоді повернеться.
Думаю, что немного. Такой длительный рефианс наверняка берется под конкретные цели, и банки наверняка учитывают, что процент плавающий. Если взят рефинанс под учетку, и на эти деньги выданы кредиты с такой же плавающей ставкой вида учетка + интерес банка, ничего сворачивать не придется. Или если процент кредитования такой, что перекроет учетку в любом случае. Плавающая ставка - это вполне нормальное явление, с которым люди давно умеют работать.
s0v7a написав:Десь читав, що переліквідність банківської ситеми у три рази на моменті!
Это зависит от того, как считать. Если сложить объемы двух видов сертификатов и сравнить с номативом обязательных резервов, получится в 3 раза. Если от объемов сертификатов отнять объемы рефинанса, избыток ликвидности покажется значительно скромнее.
В любом случае стоит учитывать, что ликвидность банковской системы - это средняя температура по больнице. Пока одни банки не знают, куда деть деньги, другие берут рефинанс и успешно на нем работают.
Вітаю, Сибарите.
Тобто за банки можно не хвилюватись і сміливо підіймати облікову
zРадио написав:Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.
Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь .. А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо