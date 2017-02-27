RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7811781278137814
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

heineken написав:Поход на юг в 2019 году можно считать популизмом или провокацией-все вернулось на круги своя и 26 уже не будет никогда,несмотря на хотелки некоторых

"Ніколи не кажи ніколи"(народна мудрість).
Популізм чи провокацію 2021 ніхто ж не відміняв:))
stryzhko
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 04.10.16
Подякував: 385 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Страшно за доллар становится. Ведь он никому не нужен.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.06.2021......................26,9966
Доллар потерял около 4.5 копеек.

МКГ*............7.0293............7.0576...........+0.4%
Укрепление гривны выглядит столь существенным, что можно ожидать появления регулятора, хоть динами курса доллара к этому пока не располагает.

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. Позже приопустились еще на полкопейки и после паузы приподнялись на те же полкопейки.
В мире доллар торгуется чуть ниже уровней, достигнутых после серьезного роста в пятницу. Сейчас близки к месячным максимумам.
Справочный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0100, что на 2 копейки ниже открытия.

НБУ в пятницу купил 58.2 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. На рост работали, в порядке значимости сумм, рефинанс, расходы казначейства и валютная интервенция. Уходила ликвидность в тендерные сертификаты, суточные сертификаты и наличные.

В четверг объем МБ обвалился с 561.9 до 405.3 млн. Обороты чистые. Резко увеличившийся клиентский спрос изрядно превысил столь же резко сократившееся предложение. Т.к. мы уже знаем, что в пятницу НБУ опять был вынужден выкупать валюту, можно расценивать картину четверга как реализацию отложенного при падении курса спроса при появлении признаков стабилизации.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4162 раз.
Подякували: 12282 раз.
 
Профіль
31
14
28
2
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
13
8
9
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
13
8
9
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:03

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
13
8
9
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками :)
Як ти там, слонику?
kmm3
 
Повідомлень: 757
З нами з: 20.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:11

  Investor_K написав:Страшно за доллар становится. Ведь он никому не нужен.

евро берите)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7454
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:15

  Investor_K написав:Страшно за доллар становится. Ведь он никому не нужен.

Поэтому цена на недвигу и растет бурно. Не верят нынче в фиат. Маск только остудил биток, убежище виртуальных вложений.

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Страшно за доллар становится. Ведь он никому не нужен.

евро берите)
Все еще верите в евро по 1.4?
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 14 чер, 2021 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Все еще верите в евро по 1.4?
да ) хотя не знаю в каком году 23 или 24
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7454
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7811781278137814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clash і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2602, 2603, 2604
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26034 3572648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 11:33
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7530 1817129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 10:55
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 236744
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32925)
14.06.2021 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.