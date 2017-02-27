Додано: Пон 14 чер, 2021 11:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

14.06.2021......................26,9966

Доллар потерял около 4.5 копеек.



МКГ*............7.0293............7.0576...........+0.4%

Укрепление гривны выглядит столь существенным, что можно ожидать появления регулятора, хоть динами курса доллара к этому пока не располагает.



Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. Позже приопустились еще на полкопейки и после паузы приподнялись на те же полкопейки.

В мире доллар торгуется чуть ниже уровней, достигнутых после серьезного роста в пятницу. Сейчас близки к месячным максимумам.

Справочный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0100, что на 2 копейки ниже открытия.



НБУ в пятницу купил 58.2 млн.

Остатки на коррсчетах выросли. На рост работали, в порядке значимости сумм, рефинанс, расходы казначейства и валютная интервенция. Уходила ликвидность в тендерные сертификаты, суточные сертификаты и наличные.



В четверг объем МБ обвалился с 561.9 до 405.3 млн. Обороты чистые. Резко увеличившийся клиентский спрос изрядно превысил столь же резко сократившееся предложение. Т.к. мы уже знаем, что в пятницу НБУ опять был вынужден выкупать валюту, можно расценивать картину четверга как реализацию отложенного при падении курса спроса при появлении признаков стабилизации.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.