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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7812781378147815
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:53

  kmm3 написав:Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками :)
Як ти там, слонику?

главное, чтоб всегда было за что покупать! курс--дело десятое :lol: может он и сейчас покупает и всё также доволен
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27.0 уже есть...26,99 еще не видел)))
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51

Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
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