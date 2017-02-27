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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:53
kmm3 написав:
Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками
Як ти там, слонику?
главное, чтоб всегда было за что покупать! курс--дело десятое
может он и сейчас покупает и всё также доволен
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:38
27.0 уже есть...26,99 еще не видел)))
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
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