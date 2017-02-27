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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7813781478157816>
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:53

  kmm3 написав:Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками :)
Як ти там, слонику?

главное, чтоб всегда было за что покупать! курс--дело десятое :lol: может он и сейчас покупает и всё также доволен
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:38

27.0 уже есть...26,99 еще не видел)))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51

Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:09

  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.

Знімаю шапку - 27 Ви класно напрогнозували! Було би круто, якщо і 29 взимку побачимо.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:15

  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень интересует. Какой курс вероятнее всего будет в конце сентября?
finuser389
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................14.06.2021...........15.06.2021
дата розрахунку...............11.06.2021............14.06.2021
Євро..................................32,7905.................32,7053...-0.26%
Долар США.......................27,0404.................26,9957...-0.17%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. Позже приопустились еще на полкопейки и после паузы приподнялись на те же полкопейки.
В мире доллар торгуется чуть ниже уровней, достигнутых после серьезного роста в пятницу. Сейчас близки к месячным максимумам.
Справочный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0100, что на 2 копейки ниже открытия.
До обеда успели еще раз опуститься на полкопейки и вернуться обратно. Сразу после публикации соего предыдущего сообщения, в котором я высказал мысль о целесообразности вмешательства НБУ, "с полей" донеслись вести, что регулятор примерно с 11 часов присутствовал на рынке с тайной интервенцией, не давая уйти ниже. Такая тактике вполне соответствует моему представлению о ситуации на рынке, когда укрепление гривны к доллару минимально, но сам доллар вырос.
После обеда, оставшись без присмотра, котировки снова поползли вниз и к 15-30 сползли на 2 копейки.
В мире после полудня доллар стабилен.
Официальный курс встретили котировками 26.9700 - 26.9900. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.7303 (+14) +26
2019 - 26.4219 (+1) +57

2018 - 26.2197 (+9)
2017 - 26.0150 (+2)

Список банков, получивших в пятницу рефинанс:
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 500 000,0
АТ "МОТОР-БАНК" 87 000,0
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 475 000,0
АТ "Укрексімбанк" 4 520 000,0
АТ "КІБ" 540 000,0
ПАТ "МТБ БАНК" 880 000,0
АТ "СКАЙ БАНК" 151 000,0
АТ "БАНК "ГРАНТ" 43 000,0
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 74 000,0
АТ "АП БАНК" 50 000,0
АТ "МІБ" 320 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 130 000,0
АТ "БАНК 3/4" 170 000,0
АТ "БАНК СІЧ" 10 000,0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 98 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 200 000,0
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 14 чер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пробили 27.
Дайош 26!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:19

  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.


во дурачек же а
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:22

  finuser389 написав:Очень интересует. Какой курс вероятнее всего будет в конце сентября?

до сих пор мы двигались примерно +30...+50 коп к уровням аналогичного периода прошлого года. Если эта тенденция сохранится, то будет 28 или чуть больше.
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