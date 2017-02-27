Додано: Пон 14 чер, 2021 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................14.06.2021...........15.06.2021

дата розрахунку...............11.06.2021............14.06.2021

Євро..................................32,7905.................32,7053...-0.26%

Долар США.......................27,0404.................26,9957...-0.17%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. Позже приопустились еще на полкопейки и после паузы приподнялись на те же полкопейки.

В мире доллар торгуется чуть ниже уровней, достигнутых после серьезного роста в пятницу. Сейчас близки к месячным максимумам.

Справочный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0100, что на 2 копейки ниже открытия.

До обеда успели еще раз опуститься на полкопейки и вернуться обратно. Сразу после публикации соего предыдущего сообщения, в котором я высказал мысль о целесообразности вмешательства НБУ, "с полей" донеслись вести, что регулятор примерно с 11 часов присутствовал на рынке с тайной интервенцией, не давая уйти ниже. Такая тактике вполне соответствует моему представлению о ситуации на рынке, когда укрепление гривны к доллару минимально, но сам доллар вырос.

После обеда, оставшись без присмотра, котировки снова поползли вниз и к 15-30 сползли на 2 копейки.

В мире после полудня доллар стабилен.

Официальный курс встретили котировками 26.9700 - 26.9900. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2020 - 26.7303 (+14) +26

2019 - 26.4219 (+1) +57



2018 - 26.2197 (+9)

2017 - 26.0150 (+2)



Список банков, получивших в пятницу рефинанс:

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 500 000,0

АТ "МОТОР-БАНК" 87 000,0

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 475 000,0

АТ "Укрексімбанк" 4 520 000,0

АТ "КІБ" 540 000,0

ПАТ "МТБ БАНК" 880 000,0

АТ "СКАЙ БАНК" 151 000,0

АТ "БАНК "ГРАНТ" 43 000,0

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 74 000,0

АТ "АП БАНК" 50 000,0

АТ "МІБ" 320 000,0

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 130 000,0

АТ "БАНК 3/4" 170 000,0

АТ "БАНК СІЧ" 10 000,0

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 98 000,0

АТ "БАНК АВАНГАРД" 200 000,0