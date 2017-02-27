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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7814781578167817>
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:33

  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?

Скорее,в июле.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:45

  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.


В подарок словившему дно - новое дно.
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kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:53

  goldfinger написав:
  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
Скорее,в июле.
Ну тогда в октябре 26,00
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:53

  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
Пусть себе будет. Для моих расчетов и планов 27 это Клондайк и почти халява. Особенно учитывая грядущую зимнюю ракету вверх и боюсь, что остановить ее будет нереально.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54

Кстати,бетон щас не вариант.Идиотский налог 18% на 3 продажу взвинтит ,стартуя от первички и так уже выросшие цены,спасибо низким ставкам.Девелоперам ещё придется учиться его обходить.А высокие ставки,что есть лишь вопрос времени и дорогие деньги сделают владение недвигой дороже и менее привлекательнее,а цены ниже.
Востаннє редагувалось goldfinger в Пон 14 чер, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:55

  kluychkooleg написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.


В подарок словившему дно - новое дно.
26,9151 на момент

Кому-то дали неслабо заработать
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:09

  V tehno-teplo написав:
  zРадио написав:Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.

Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..
А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо


Предполагаю, что рынки отрезвеют и от сокращения выкупа трежерей. Объем лонгов в спекуляциях по состоянию на май на 18 трлн долларов выше, чем в феврале 2020-го. Карл, триллионов! На рефляционных ожиданиях все трейдеры играют против доллара. На свои и заемные. Леверидж рекордный. Что будет, когда начнется фиксация прибыли? Не хотелось бы даже думать о повторении лета-осени 2008-го, когда инвестбанкиры сбрасывали все ЦБ подряд, но ведь это самое логичное, что можно предположить - чем выше потенциальная прибыль, тем выше мотивация ее зафиксировать. А таких объемов доллара не печатает даже сама ФРС. Он может оказаться в исполинском дефиците.

По ряду коммодов фиксация прибыли уже началась. Фьючерсы на лес -29% за 3 недели. Прямо таки паник-селл.

Тут один уважаемый гражданин пишет, что спрос на сырье не спекулятивный. А какой он еще может быть с такой волатильностью? :roll: Конечное потребление не меняется даже на сотую долю динамики цены. И в принципе конечное потребление на растет, если смотреть к нормальной базе 2019-го, а не карантинной 2020-го. Ажиотаж на контейнерные перевозки - это работа бизнеса на товарные запасы. Реактивная мера против этих самых спекуляций.

Что до будущего роста стоимости рефинансирования - за примером не нужно ходить далеко. Достаточно вспомнить 2015-й, когда все сырье (а вместе с ним и экономики сырьевых стран) посыпалось с первым же повышением Fed fund rate с 0 до 0,25%. А при 4% можно и Великую депрессию 2.0 увидеть. Надеюсь, до таких мер дело не дойдет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:18

  Investor_K написав:Страшно за доллар становится. Ведь он никому не нужен.


Это была цитате дня. Почему никто не лайкнул? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:21

Занотуйте, а краще зробіть скрін ;)

  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?

...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока. ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока.


Де дно, Успіх?
Investor_K
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