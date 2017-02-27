|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:33
asti написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
Скорее,в июле.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:45
fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
В подарок словившему дно - новое дно.
26,9151 на момент
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:53
goldfinger написав: asti написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
Скорее,в июле.
Ну тогда в октябре 26,00
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:53
asti написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
Пусть себе будет. Для моих расчетов и планов 27 это Клондайк и почти халява. Особенно учитывая грядущую зимнюю ракету вверх и боюсь, что остановить ее будет нереально.
-
fin
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54
Кстати,бетон щас не вариант.Идиотский налог 18% на 3 продажу взвинтит ,стартуя от первички и так уже выросшие цены,спасибо низким ставкам.Девелоперам ещё придется учиться его обходить.А высокие ставки,что есть лишь вопрос времени и дорогие деньги сделают владение недвигой дороже и менее привлекательнее,а цены ниже.
Востаннє редагувалось goldfinger
в Пон 14 чер, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:55
kluychkooleg написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
В подарок словившему дно - новое дно.
26,9151 на момент
Кому-то дали неслабо заработать
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10667
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 3099 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:09
V tehno-teplo написав: zРадио написав:
Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.
Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..
А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо
Предполагаю, что рынки отрезвеют и от сокращения выкупа трежерей. Объем лонгов в спекуляциях по состоянию на май на 18 трлн долларов выше, чем в феврале 2020-го. Карл, триллионов! На рефляционных ожиданиях все трейдеры играют против доллара. На свои и заемные. Леверидж рекордный. Что будет, когда начнется фиксация прибыли? Не хотелось бы даже думать о повторении лета-осени 2008-го, когда инвестбанкиры сбрасывали все ЦБ подряд, но ведь это самое логичное, что можно предположить - чем выше потенциальная прибыль, тем выше мотивация ее зафиксировать. А таких объемов доллара не печатает даже сама ФРС. Он может оказаться в исполинском дефиците.
По ряду коммодов фиксация прибыли уже началась. Фьючерсы на лес -29% за 3 недели. Прямо таки паник-селл.
Тут один уважаемый гражданин пишет, что спрос на сырье не спекулятивный. А какой он еще может быть с такой волатильностью?
Конечное потребление не меняется даже на сотую долю динамики цены. И в принципе конечное потребление на растет, если смотреть к нормальной базе 2019-го, а не карантинной 2020-го. Ажиотаж на контейнерные перевозки - это работа бизнеса на товарные запасы. Реактивная мера против этих самых спекуляций.
Что до будущего роста стоимости рефинансирования - за примером не нужно ходить далеко. Достаточно вспомнить 2015-й, когда все сырье (а вместе с ним и экономики сырьевых стран) посыпалось с первым же повышением Fed fund rate с 0 до 0,25%. А при 4% можно и Великую депрессию 2.0 увидеть. Надеюсь, до таких мер дело не дойдет...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10186
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2206 раз.
- Подякували: 4769 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:21
asti написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?
...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:22
Успіх написав:
...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока.
Де дно, Успіх?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7531
|1817358
|
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
|
|26036
|3573561
|
|
|942
|236795
|
|