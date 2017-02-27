Додано: Пон 14 чер, 2021 16:09

V tehno-teplo написав: zРадио написав: Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно. Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.

Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..

А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо

Предполагаю, что рынки отрезвеют и от сокращения выкупа трежерей. Объем лонгов в спекуляциях по состоянию на май на 18 трлн долларов выше, чем в феврале 2020-го. Карл, триллионов! На рефляционных ожиданиях все трейдеры играют против доллара. На свои и заемные. Леверидж рекордный. Что будет, когда начнется фиксация прибыли? Не хотелось бы даже думать о повторении лета-осени 2008-го, когда инвестбанкиры сбрасывали все ЦБ подряд, но ведь это самое логичное, что можно предположить - чем выше потенциальная прибыль, тем выше мотивация ее зафиксировать. А таких объемов доллара не печатает даже сама ФРС. Он может оказаться в исполинском дефиците.По ряду коммодов фиксация прибыли уже началась. Фьючерсы на лес -29% за 3 недели. Прямо таки паник-селл.Тут один уважаемый гражданин пишет, что спрос на сырье не спекулятивный. А какой он еще может быть с такой волатильностью?Конечное потребление не меняется даже на сотую долю динамики цены. И в принципе конечное потребление на растет, если смотреть к нормальной базе 2019-го, а не карантинной 2020-го. Ажиотаж на контейнерные перевозки - это работа бизнеса на товарные запасы. Реактивная мера против этих самых спекуляций.Что до будущего роста стоимости рефинансирования - за примером не нужно ходить далеко. Достаточно вспомнить 2015-й, когда все сырье (а вместе с ним и экономики сырьевых стран) посыпалось с первым же повышением Fed fund rate с 0 до 0,25%. А при 4% можно и Великую депрессию 2.0 увидеть. Надеюсь, до таких мер дело не дойдет...