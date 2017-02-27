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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7814781578167817
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:29

Впало до ока



Вітаюсь совсіма.

Звернув сьогодні увагу на шкалу по вертикальній осі, та трохи розгубився:
Зображення

Дані навкруги подаєте з похибкою до десятих, а тут таке...
Виходить вже сьогодні Облікова 8%? :shock:

Може хтось полагодити ту шкалу?


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:36

  Успіх написав:
  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?

...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока. ;)

Відчуваю ментальний зв'язок. :) Напевно підключені до одного сервера. :) Дуже близькі очікування по мін і мах. А також період виходу з гривні (що більш важливо), який було заявлено кілька днів тому.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если следовать графику бакс\гривна за 2020, то в ближайшие выходные (или в районе дня Конституции) - надо брать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:45

  V tehno-teplo написав:
  zРадио написав:Возвращение к таргетированию инфляции на уровень 2%, максимум 2,5% (с нынешних 5%) неизбежно.

Подозреваю что по итогам года инфляция может в США может и до 10 % долететь ..
А тут уже опасность бегства от денег Поэтому ставку , думаю , ФРС будет подымать Сможет ли экономика США вытянуть ставку в 4 % .. - наверное сможет , хоть и ляжет часть компаний - зомби .. уж лучше ними пожертвовать , чем "хакнуть " доллар ..имхо

5% инфляции в США в мае 2021 года получилось на низкой базе сравнения к маю 2020 года, когда было всего лишь 0,1%.
Осенью 2020 года инфляция в США повысилась (сентябрь 1,4%, октябрь и ноябрь по 1.2%), то есть база для сравнения выросла.
https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-733

Поэтому ожидать 10% инфляции в США осенью 2021 года, по-моему, чересчур пессимистично.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:- надо брать.
берите а я подожду 26,50 ещё месяц времени есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:56

Изменил данные в таблице баланса, а именно выплаты в текущем месяце. Раньше я брал сумму внешнего и внутреннего долга, что было ошибкой. Сейчас же там будут выплаты только по внутреннему долгу, т.е. выплаты по ОВГЗ (обслуживание + погашение).

Если в этом месяце наши ОВГЗ и дальше будут разбирать, как горячие пирожки, то месяц закроем в хороший плюс, а общий баланс улучшится.

С одной стороны хорошо, когда долг сокращается, но я сторонник того, что пока нам дают деньги - надо брать, тем более, что берём уже не под космические %, как было раньше. В общем, пока баланс привлечений и выплат находится на нормальном уровне, значит ситуация находится под контролем и особых проблем для экономики не должно быть.

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:58

Пока что курс идет в том направлении что я указал в своем маленьком прогнозе.
НБУ конечно немного напугал своим рефинансом на 9 млрд, но вероятно эти деньги не попадут на валютный рынок.

Прогноз от четверга
viewtopic.php?p=5242164#p5242164
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:04

  Investor_K написав:Если следовать графику бакс\гривна за 2020, то в ближайшие выходные (или в районе дня Конституции) - надо брать.

Реально возьмем? :) Или только "надо брать"?
oleg49
 
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