Вітаюсь совсіма.
Звернув сьогодні увагу на шкалу по вертикальній осі, та трохи розгубився:
Дані навкруги подаєте з похибкою до десятих, а тут таке...
Виходить вже сьогодні Облікова 8%?
Може хтось полагодити ту шкалу?
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:29
Впало до ока
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:36
Відчуваю ментальний зв'язок. Напевно підключені до одного сервера. Дуже близькі очікування по мін і мах. А також період виходу з гривні (що більш важливо), який було заявлено кілька днів тому.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если следовать графику бакс\гривна за 2020, то в ближайшие выходные (или в районе дня Конституции) - надо брать.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:45
5% инфляции в США в мае 2021 года получилось на низкой базе сравнения к маю 2020 года, когда было всего лишь 0,1%.
Осенью 2020 года инфляция в США повысилась (сентябрь 1,4%, октябрь и ноябрь по 1.2%), то есть база для сравнения выросла.
Поэтому ожидать 10% инфляции в США осенью 2021 года, по-моему, чересчур пессимистично.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:56
Изменил данные в таблице баланса, а именно выплаты в текущем месяце. Раньше я брал сумму внешнего и внутреннего долга, что было ошибкой. Сейчас же там будут выплаты только по внутреннему долгу, т.е. выплаты по ОВГЗ (обслуживание + погашение).
Если в этом месяце наши ОВГЗ и дальше будут разбирать, как горячие пирожки, то месяц закроем в хороший плюс, а общий баланс улучшится.
С одной стороны хорошо, когда долг сокращается, но я сторонник того, что пока нам дают деньги - надо брать, тем более, что берём уже не под космические %, как было раньше. В общем, пока баланс привлечений и выплат находится на нормальном уровне, значит ситуация находится под контролем и особых проблем для экономики не должно быть.
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:58
Пока что курс идет в том направлении что я указал в своем маленьком прогнозе.
НБУ конечно немного напугал своим рефинансом на 9 млрд, но вероятно эти деньги не попадут на валютный рынок.
Прогноз от четверга
viewtopic.php?p=5242164#p5242164
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:04
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:13
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:11
Зеленский назвал несправедливыми требования МВФ к Украине, которая воюет восьмой год
"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – пояснил он
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