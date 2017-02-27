Додано: Пон 14 чер, 2021 16:56

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)

Изменил данные в таблице баланса, а именно выплаты в текущем месяце. Раньше я брал сумму внешнего и внутреннего долга, что было ошибкой. Сейчас же там будут выплаты только по внутреннему долгу, т.е. выплаты по ОВГЗ (обслуживание + погашение).Если в этом месяце наши ОВГЗ и дальше будут разбирать, как горячие пирожки, то месяц закроем в хороший плюс, а общий баланс улучшится.С одной стороны хорошо, когда долг сокращается, но я сторонник того, что пока нам дают деньги - надо брать, тем более, что берём уже не под космические %, как было раньше. В общем, пока баланс привлечений и выплат находится на нормальном уровне, значит ситуация находится под контролем и особых проблем для экономики не должно быть.