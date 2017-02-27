In vino veritas.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:17
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:17
Курс доллара окончательно преодолел психологический порог
В понедельник гривна окончательно пробила психологический уровень в 27 гривен и продолжила укрепляться.
Как и в прошлую пятницу, особой активности со стороны покупателей валюты не было и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанк изначально применил ту же пятничную тактику и выходил на межбанк с выкупом доллара в формате «запроса лучшего курса». Выкупал наиболее дешевые предложения в пределах 26,99 гривен и ниже.
Это ненадолго сдержало котировки в пределах 26,99/27,01 гривен за доллар с 11 до 14 часов. Всего НБУ выкупил порядка $ 20 млн, но как только он ушел с рынка (после 12 часов), предложение снова стало постепенно преобладать на межбанке.
Покупатели понимали, что можно не торопиться. Продавцы занервничали и котировки поползли вниз. Часть крупных игроков ожидали второго выхода Нацбанка, но этого не произошло. Как только стало понятно, что регулятора не будет и особо рассчитывать на «универсального покупателя» в лице НБУ не стоит, оставшиеся продавцы окончательно сдались и курс быстро просел.
К 15 часам до 26,985/27,0050 гривен, к 16 часам до 26,955/26,975 гривен, а к концу сессии и вовсе до 26,915/26,935. По последним ценникам сделок уже практически не было, а продавцы пытались хоть как-то «бороться» за курс, но это у них плохо получалось.
К концу дня рынок остался настроенным на дальнейшее укрепление гривны. Психологический уровень пробит и если завтра продавцы не смогут хоть как-то отстоять свои позиции или Нацбанк окончательно перестанет «защищать» курс в пределах 27 гривен за доллар во время интервенций, котировки пойдут к цели в 26,80 гривен к концу этой недели.
Главные события 14 июня на валютном рынке:
Доллар окончательно опустился ниже психологического порога в 27 гривен и за день подешевел на 9,5 копеек — с утренних 27,01/27,03 гривен до 26,915/26,935.
Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара в формате «запроса лучшего курса» и купил по цене не выше 26,99 гривен порядка $ 20 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9966 гривен, а официальный курс на 15 июня 2021 года установлен на уровне 26,9957 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:36
На жалость давит.
Похоже, денег не дадут.
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть два вопроса:
1. Зачем брать "аби було"? Да еще под конский процент?
2. Кто будет расплачиваться (ответ смотрим тут:
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:37
Да уж, по аналогии алкоголик под "Швидкогрошами" тоже жалуется что его оббирают...
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