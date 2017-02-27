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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7816781778187819>
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:17

  Investor_K написав:
  Успіх написав:...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока.


Де дно, Успіх?

In vino veritas.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:17

Курс доллара окончательно преодолел психологический порог

В понедельник гривна окончательно пробила психологический уровень в 27 гривен и продолжила укрепляться.

Как и в прошлую пятницу, особой активности со стороны покупателей валюты не было и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанк изначально применил ту же пятничную тактику и выходил на межбанк с выкупом доллара в формате «запроса лучшего курса». Выкупал наиболее дешевые предложения в пределах 26,99 гривен и ниже.

Это ненадолго сдержало котировки в пределах 26,99/27,01 гривен за доллар с 11 до 14 часов. Всего НБУ выкупил порядка $ 20 млн, но как только он ушел с рынка (после 12 часов), предложение снова стало постепенно преобладать на межбанке.

Покупатели понимали, что можно не торопиться. Продавцы занервничали и котировки поползли вниз. Часть крупных игроков ожидали второго выхода Нацбанка, но этого не произошло. Как только стало понятно, что регулятора не будет и особо рассчитывать на «универсального покупателя» в лице НБУ не стоит, оставшиеся продавцы окончательно сдались и курс быстро просел.

К 15 часам до 26,985/27,0050 гривен, к 16 часам до 26,955/26,975 гривен, а к концу сессии и вовсе до 26,915/26,935. По последним ценникам сделок уже практически не было, а продавцы пытались хоть как-то «бороться» за курс, но это у них плохо получалось.

К концу дня рынок остался настроенным на дальнейшее укрепление гривны. Психологический уровень пробит и если завтра продавцы не смогут хоть как-то отстоять свои позиции или Нацбанк окончательно перестанет «защищать» курс в пределах 27 гривен за доллар во время интервенций, котировки пойдут к цели в 26,80 гривен к концу этой недели.

Главные события 14 июня на валютном рынке:

Доллар окончательно опустился ниже психологического порога в 27 гривен и за день подешевел на 9,5 копеек — с утренних 27,01/27,03 гривен до 26,915/26,935.

Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара в формате «запроса лучшего курса» и купил по цене не выше 26,99 гривен порядка $ 20 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9966 гривен, а официальный курс на 15 июня 2021 года установлен на уровне 26,9957 гривен за доллар.

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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:36

  zРадио написав:Зеленский назвал несправедливыми требования МВФ к Украине, которая воюет восьмой год

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – пояснил он

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... zwUBXeD3_Q

На жалость давит.
Похоже, денег не дадут.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:37

  asti написав:Ну тогда в октябре 26,00

В октябре вижу 27,2-27,8.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:На жалость давит.
Похоже, денег не дадут.
это месседж для внутреннего рынка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:я сторонник того, что пока нам дают деньги - надо брать, тем более, что берём уже не под космические %, как было раньше.

Есть два вопроса:
1. Зачем брать "аби було"? Да еще под конский процент?
2. Кто будет расплачиваться (ответ смотрим тут: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:37

  zРадио написав:Зеленский назвал [b]несправедливыми требования МВФ к Украине, которая воюет восьмой год[/b]

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – пояснил он

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... zwUBXeD3_Q

Да уж, по аналогии алкоголик под "Швидкогрошами" тоже жалуется что его оббирают...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:14

В 2019 году доллар падал стабильно, и не осень не зима не развернула, в феврале 2020 было 24,5, потом уже корона вытащила бакс.
Сейчас факторов которые его могут вытащить не видно и близко.
А факторов обратных немеряно
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:14

Ну, якщо вже пробили психологічний рівень підтримки, то й 23 побачимо за нікому не протрібний.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:16

Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5
rorandak
 
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