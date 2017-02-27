Додано: Пон 14 чер, 2021 18:17

В понедельник гривна окончательно пробила психологический уровень в 27 гривен и продолжила укрепляться.



Как и в прошлую пятницу, особой активности со стороны покупателей валюты не было и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанк изначально применил ту же пятничную тактику и выходил на межбанк с выкупом доллара в формате «запроса лучшего курса». Выкупал наиболее дешевые предложения в пределах 26,99 гривен и ниже.



Это ненадолго сдержало котировки в пределах 26,99/27,01 гривен за доллар с 11 до 14 часов. Всего НБУ выкупил порядка $ 20 млн, но как только он ушел с рынка (после 12 часов), предложение снова стало постепенно преобладать на межбанке.



Покупатели понимали, что можно не торопиться. Продавцы занервничали и котировки поползли вниз. Часть крупных игроков ожидали второго выхода Нацбанка, но этого не произошло. Как только стало понятно, что регулятора не будет и особо рассчитывать на «универсального покупателя» в лице НБУ не стоит, оставшиеся продавцы окончательно сдались и курс быстро просел.



К 15 часам до 26,985/27,0050 гривен, к 16 часам до 26,955/26,975 гривен, а к концу сессии и вовсе до 26,915/26,935. По последним ценникам сделок уже практически не было, а продавцы пытались хоть как-то «бороться» за курс, но это у них плохо получалось.



К концу дня рынок остался настроенным на дальнейшее укрепление гривны. Психологический уровень пробит и если завтра продавцы не смогут хоть как-то отстоять свои позиции или Нацбанк окончательно перестанет «защищать» курс в пределах 27 гривен за доллар во время интервенций, котировки пойдут к цели в 26,80 гривен к концу этой недели.

Главные события 14 июня на валютном рынке:



Доллар окончательно опустился ниже психологического порога в 27 гривен и за день подешевел на 9,5 копеек — с утренних 27,01/27,03 гривен до 26,915/26,935.



Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара в формате «запроса лучшего курса» и купил по цене не выше 26,99 гривен порядка $ 20 млн.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9966 гривен, а официальный курс на 15 июня 2021 года установлен на уровне 26,9957 гривен за доллар.