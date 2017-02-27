ФРС ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22
Початківцям-інвесторам дивитись це двічі!
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:34
sergikkc007
Так, а що та фрс зробить
В Україні курс бакса це чисто внутрішній фактор, скільки зайшло, скільки пішло.
На боці гривні - зростання цін на нашу сировину, нерезиденти в полюванні на наші овдп, заробітчани, айті сектор та фрілансери, загальносвітове постковідне оживлення і стимулювання економік (знову ж - зростання цін на сировину)
На боці бакса нічого, він тут тримався тільки за рахунок хайпу (керченьский інцидент - зараз путін нападе, корона - що тепер буде), але толерантність до всього того вже велика, хіба що повномасштабне вторгнення мордору розверне тренд
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:46
Ось тут viewtopic.php?p=5243391#p5243391 я висловив певне припущення щодо перспектив цін на сировини та імовірних значних надходжень валюти для інвестицій в реальні галузі економіки. Також, існує висока імовірність тривалого і значного інтересу "нерезидентів" до ОВДП та значних надходжень від "великої приватизації". Якщо припущення вірне, то зовнішні економічні чинники зумовлять значні та тривалі надходження валюти в країну і вагомий профіцит платіжного балансу в 2021-2022 роках. Це дасть змогу без проблем обійтися без МВФ протягом найближчих півтора роки (особливо, якщо вересень-жовтень надійдуть "антиковідні" 2,6 млрд від МВФ).
В такому разі подібні закиди є стартом передвиборної гонки...
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:58
Якось ріже вухо твердження, що "дуля" від МВФ стане свистком для інвесторів вкладатися у "велику приватизацію" в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер .
Ни один человек не рассматривает вопрос долга .
МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.
Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?
Говорите займут под болЬшие проценты ?
Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.
Призывают или намекают шлепнуть олигархов .
Это знаете как анамнез заболевания .
В конце , как правило, конвульсии .
И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .
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