ФРС ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:34
sergikkc007
Так, а що та фрс зробить
В Україні курс бакса це чисто внутрішній фактор, скільки зайшло, скільки пішло.
На боці гривні - зростання цін на нашу сировину, нерезиденти в полюванні на наші овдп, заробітчани, айті сектор та фрілансери, загальносвітове постковідне оживлення і стимулювання економік (знову ж - зростання цін на сировину)
На боці бакса нічого, він тут тримався тільки за рахунок хайпу (керченьский інцидент - зараз путін нападе, корона - що тепер буде), але толерантність до всього того вже велика, хіба що повномасштабне вторгнення мордору розверне тренд
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:46
Ось тут viewtopic.php?p=5243391#p5243391 я висловив певне припущення щодо перспектив цін на сировини та імовірних значних надходжень валюти для інвестицій в реальні галузі економіки. Також, існує висока імовірність тривалого і значного інтересу "нерезидентів" до ОВДП та значних надходжень від "великої приватизації". Якщо припущення вірне, то зовнішні економічні чинники зумовлять значні та тривалі надходження валюти в країну і вагомий профіцит платіжного балансу в 2021-2022 роках. Це дасть змогу без проблем обійтися без МВФ протягом найближчих півтора роки (особливо, якщо вересень-жовтень надійдуть "антиковідні" 2,6 млрд від МВФ).
В такому разі подібні закиди є стартом передвиборної гонки...
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:58
Якось ріже вухо твердження, що "дуля" від МВФ стане свистком для інвесторів вкладатися у "велику приватизацію" в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер .
Ни один человек не рассматривает вопрос долга .
МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.
Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?
Говорите займут под болЬшие проценты ?
Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.
Призывают или намекают шлепнуть олигархов .
Это знаете как анамнез заболевания .
В конце , как правило, конвульсии .
И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .
Додано: Вів 15 чер, 2021 06:40
З початку місяця ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 10 млрд
Іноземні інвестори продовжують нарощувати вкладення в облігації внутрішньої держпозики: з початку місяця ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 10 млрд гривень, передає Banker.ua з посиланням на матеріали Finbalance.
З 7 по 11 червня обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу зріс на 18,2 млрд гривень і досяг 990,25 млрд гривень.
Протягом минулого тижня нерезиденти наростили ОВДП-портфель до 107 млрд гривень (+8,2 млрд гривень), обсяг облігацій у власності банків зріс до 502,1 млрд гривень (+6,5 млрд гривень), показник юросіб збільшився до 46,7 млрд гривень (+4 млрд гривень), а фізосіб – до 17 млрд гривень (+982 млн гривень).
При цьому обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишився на рівні 192 млн гривень, а показник Нацбанку скоротився до 317,3 млрд гривень (-1,5 млрд грн).
У той же час, з початку червня обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу скоротився на 512 млн гривень.
Найбільше скорочення ОВДП-портфеля з 1 по 11 червня було зафіксовано в українських банків: обсяг облігацій в їхній власності зменшився на 10,3 млрд гривень. При цьому Нацбанк за 11 днів скоротив вкладення в облігації на 1,5 млрд грн.
Що ж стосується нерезидентів, то їхній ОВДП-портфель з початку червня зріс на 10 млрд гривень. Наростили вкладення в облігації внутрішньої держпозики також юрособи та фізособи – на 1,1 млрд і 135 млн гривень відповідно. Показник територіальних громад в цей період не змінився.
Додано: Вів 15 чер, 2021 07:41
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:23
ПУМБ 26,80-26,95
еще можно успеть сдать по 26,90 у Кити
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:29
щоб перекредитуватися на ліпших умовах, бо як почне ФРС темперінг, а ще підняття ставки, то НБУ облікову прийдеться тримати як наразі в Туреччині, а позики зовнішні у вільноконвертованій валюті будуть під 10%. І без співраці з МВФ позичить хіба Китай, і то не факт, бо Мотор-Січ.
Може Судан позичить трохи.
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36
орест натякає, що до осінніх виплат НБУ напилососить на міжбанку вільних 2..3 ярдри нікомунепотрібного, але гривня буде зміцнюватися далі, тому що пшоно, руда, нерези в ОВДП і все таке інше...
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