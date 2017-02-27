RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7816781778187819
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22

  rorandak написав:В 2019 году доллар падал стабильно, и не осень не зима не развернула, в феврале 2020 было 24,5, потом уже корона вытащила бакс.
Сейчас факторов которые его могут вытащить не видно и близко.
А факторов обратных немеряно


ФРС ні? :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 21.04.20
Подякував: 111 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:34

sergikkc007
Так, а що та фрс зробить
В Україні курс бакса це чисто внутрішній фактор, скільки зайшло, скільки пішло.
На боці гривні - зростання цін на нашу сировину, нерезиденти в полюванні на наші овдп, заробітчани, айті сектор та фрілансери, загальносвітове постковідне оживлення і стимулювання економік (знову ж - зростання цін на сировину)
На боці бакса нічого, він тут тримався тільки за рахунок хайпу (керченьский інцидент - зараз путін нападе, корона - що тепер буде), але толерантність до всього того вже велика, хіба що повномасштабне вторгнення мордору розверне тренд
rorandak
 
Повідомлень: 356
З нами з: 13.07.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:46

  oleg49 написав:
  zРадио написав:Зеленский назвал несправедливыми требования МВФ к Украине, которая воюет восьмой год

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – пояснил он

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... zwUBXeD3_Q

На жалость давит.
Похоже, денег не дадут.

Ось тут viewtopic.php?p=5243391#p5243391 я висловив певне припущення щодо перспектив цін на сировини та імовірних значних надходжень валюти для інвестицій в реальні галузі економіки. Також, існує висока імовірність тривалого і значного інтересу "нерезидентів" до ОВДП та значних надходжень від "великої приватизації". Якщо припущення вірне, то зовнішні економічні чинники зумовлять значні та тривалі надходження валюти в країну і вагомий профіцит платіжного балансу в 2021-2022 роках. Це дасть змогу без проблем обійтися без МВФ протягом найближчих півтора роки (особливо, якщо вересень-жовтень надійдуть "антиковідні" 2,6 млрд від МВФ).
В такому разі подібні закиди є стартом передвиборної гонки...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 10.03.14
Подякував: 5249 раз.
Подякували: 4932 раз.
 
Профіль
3
8
19
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:58

  orest написав: я висловив певне припущення щодо перспектив цін на сировини та імовірних значних надходжень валюти для інвестицій в реальні галузі економіки. Також, існує висока імовірність тривалого і значного інтересу "нерезидентів" до ОВДП та значних надходжень від "великої приватизації". Якщо припущення вірне, то зовнішні економічні чинники зумовлять значні та тривалі надходження валюти в країну і вагомий профіцит платіжного балансу в 2021-2022 роках. Це дасть змогу без проблем обійтися без МВФ протягом найближчих півтора роки (особливо, якщо вересень-жовтень надійдуть "антиковідні" 2,6 млрд від МВФ).
В такому разі подібні закиди є стартом передвиборної гонки...


Якось ріже вухо твердження, що "дуля" від МВФ стане свистком для інвесторів вкладатися у "велику приватизацію" в Україні :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 21.04.20
Подякував: 111 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .

Ни один человек не рассматривает вопрос долга .

МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.
Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?

Говорите займут под болЬшие проценты ?
Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.

Призывают или намекают шлепнуть олигархов .
Это знаете как анамнез заболевания .
В конце , как правило, конвульсии .

И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .
холява
2
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3154 раз.
Подякували: 3210 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:40

З початку місяця ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 10 млрд

Іноземні інвестори продовжують нарощувати вкладення в облігації внутрішньої держпозики: з початку місяця ОВДП-портфель нерезидентів зріс на 10 млрд гривень, передає Banker.ua з посиланням на матеріали Finbalance.
З 7 по 11 червня обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу зріс на 18,2 млрд гривень і досяг 990,25 млрд гривень.
Протягом минулого тижня нерезиденти наростили ОВДП-портфель до 107 млрд гривень (+8,2 млрд гривень), обсяг облігацій у власності банків зріс до 502,1 млрд гривень (+6,5 млрд гривень), показник юросіб збільшився до 46,7 млрд гривень (+4 млрд гривень), а фізосіб – до 17 млрд гривень (+982 млн гривень).
При цьому обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишився на рівні 192 млн гривень, а показник Нацбанку скоротився до 317,3 млрд гривень (-1,5 млрд грн).
У той же час, з початку червня обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу скоротився на 512 млн гривень.
Найбільше скорочення ОВДП-портфеля з 1 по 11 червня було зафіксовано в українських банків: обсяг облігацій в їхній власності зменшився на 10,3 млрд гривень. При цьому Нацбанк за 11 днів скоротив вкладення в облігації на 1,5 млрд грн.
Що ж стосується нерезидентів, то їхній ОВДП-портфель з початку червня зріс на 10 млрд гривень. Наростили вкладення в облігації внутрішньої держпозики також юрособи та фізособи – на 1,1 млрд і 135 млн гривень відповідно. Показник територіальних громад в цей період не змінився.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5873 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:41

  rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5

так чего не сливали зимой?
только ленивый не ждал что пойдем вниз летом


26.90-26.93/27.00-27.02
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11344
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:23

  odessit2007 написав:
  rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5

так чего не сливали зимой?
только ленивый не ждал что пойдем вниз летом


26.90-26.93/27.00-27.02


ПУМБ 26,80-26,95

еще можно успеть сдать по 26,90 у Кити
prodigy
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:29

  BIGor написав:
  Striker написав:я сторонник того, что пока нам дают деньги - надо брать, тем более, что берём уже не под космические %, как было раньше.

Есть два вопроса:
1. Зачем брать "аби було"? Да еще под конский процент?
2. Кто будет расплачиваться (ответ смотрим тут: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/).

щоб перекредитуватися на ліпших умовах, бо як почне ФРС темперінг, а ще підняття ставки, то НБУ облікову прийдеться тримати як наразі в Туреччині, а позики зовнішні у вільноконвертованій валюті будуть під 10%. І без співраці з МВФ позичить хіба Китай, і то не факт, бо Мотор-Січ.
Може Судан позичить трохи.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25003
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36

  sergikkc007 написав:
  orest написав: я висловив певне припущення щодо перспектив цін на сировини та імовірних значних надходжень валюти для інвестицій в реальні галузі економіки. Також, існує висока імовірність тривалого і значного інтересу "нерезидентів" до ОВДП та значних надходжень від "великої приватизації". Якщо припущення вірне, то зовнішні економічні чинники зумовлять значні та тривалі надходження валюти в країну і вагомий профіцит платіжного балансу в 2021-2022 роках. Це дасть змогу без проблем обійтися без МВФ протягом найближчих півтора роки (особливо, якщо вересень-жовтень надійдуть "антиковідні" 2,6 млрд від МВФ).
В такому разі подібні закиди є стартом передвиборної гонки...


Якось ріже вухо твердження, що "дуля" від МВФ стане свистком для інвесторів вкладатися у "велику приватизацію" в Україні :)

орест натякає, що до осінніх виплат НБУ напилососить на міжбанку вільних 2..3 ярдри нікомунепотрібного, але гривня буде зміцнюватися далі, тому що пшоно, руда, нерези в ОВДП і все таке інше...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25003
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7816781778187819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071, flyman і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2603, 2604, 2605
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26049 3576127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 02:38
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7531 1817738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 236953
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.