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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:41
flyman написав:
щоб перекредитуватися на ліпших умовах, бо як почне ФРС темперінг, а ще підняття ставки, то НБУ облікову прийдеться тримати як наразі в Туреччині, а позики зовнішні у вільноконвертованій валюті будуть під 10%. І без співраці з МВФ позичить хіба Китай, і то не факт, бо Мотор-Січ.
Може Судан позичить трохи.
За Мотор-Сич еще 3 млрд.+ прийдется китайцам выплачивать, да и нынешняя цена на природный газ похоже никого не смущает
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:21
26.50 увидим к пЫтнице
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:35
Як завжди, банчик Львів онлайн пропонує найкращу ранкову пропозицію
Д 26.94
Є 32.63
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:40
Д 26.94
Є 32.63
по-моему fin начинает о чем-то догадываться...
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:45
fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. .
не поспешили? впрочем да, с утра выпил и целый день свободен. Зачем ждать вечера?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:18
Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
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Zebra
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1
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:31
Zebra написав:
Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
"Ничего личного, это просто бизнес.“ - Аль Капоне.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:32
rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5
23 возможно.Теоретически.Аки 2е пришествие.
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goldfinger
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35
goldfinger написав: rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5
23 возможно.Теоретически.Аки 2е пришествие.
Теоретически и паритет возможен, а практически ниже 26 не уйдем//)
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asti
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