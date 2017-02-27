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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7818781978207821>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:41

  flyman написав:щоб перекредитуватися на ліпших умовах, бо як почне ФРС темперінг, а ще підняття ставки, то НБУ облікову прийдеться тримати як наразі в Туреччині, а позики зовнішні у вільноконвертованій валюті будуть під 10%. І без співраці з МВФ позичить хіба Китай, і то не факт, бо Мотор-Січ.
Може Судан позичить трохи.


За Мотор-Сич еще 3 млрд.+ прийдется китайцам выплачивать, да и нынешняя цена на природный газ похоже никого не смущает :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.50 увидим к пЫтнице
KOKS
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За крок до перевороту думок!©

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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:35

Як завжди, банчик Львів онлайн пропонує найкращу ранкову пропозицію

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:40

Д 26.94
Є 32.63



по-моему fin начинает о чем-то догадываться...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:45

  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. .

не поспешили? впрочем да, с утра выпил и целый день свободен. Зачем ждать вечера?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:31

  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.

"Ничего личного, это просто бизнес.“ - Аль Капоне.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:32

  rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5

23 возможно.Теоретически.Аки 2е пришествие.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35

  goldfinger написав:
  rorandak написав:Mirax
Я тому і злив сьогодні по 27 зранку поки воно ще щось варте, щоб потім не кусати лікті як в 2019 і здавати по 23,5
23 возможно.Теоретически.Аки 2е пришествие.
Теоретически и паритет возможен, а практически ниже 26 не уйдем//)
asti
 
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