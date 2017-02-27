холява написав:

Добрый вечер .Ни один человек не рассматривает вопрос долга .МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?Говорите займут под болЬшие проценты ?Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.Призывают или намекают шлепнуть олигархов .Это знаете как анамнез заболевания .В конце , как правило, конвульсии .И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .