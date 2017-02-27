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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78197820782178227823>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:37

  rorandak написав:sergikkc007
Так, а що та фрс зробить
В Україні курс бакса це чисто внутрішній фактор, скільки зайшло, скільки пішло.
На боці гривні - зростання цін на нашу сировину, нерезиденти в полюванні на наші овдп, заробітчани, айті сектор та фрілансери, загальносвітове постковідне оживлення і стимулювання економік (знову ж - зростання цін на сировину)
На боці бакса нічого, він тут тримався тільки за рахунок хайпу (керченьский інцидент - зараз путін нападе, корона - що тепер буде), але толерантність до всього того вже велика, хіба що повномасштабне вторгнення мордору розверне тренд

Далеко не всегда.При ужесточении политики фрс сырьевые и развивающиеся валюты стран 23 мира трамбуют в плинтус.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39

  холява написав:Добрый вечер .

Ни один человек не рассматривает вопрос долга .

МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.
Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?

Говорите займут под болЬшие проценты ?
Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.

Призывают или намекают шлепнуть олигархов .
Это знаете как анамнез заболевания .
В конце , как правило, конвульсии .

И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .

Помните,как у покойного ныне классика:Миша,сделай умное лицо,тебе денег никто не даст.
Вот были времена...
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:47

  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Особенно выпущенные под брендом " Покупайте глупцы!" в полосатом дизайне .
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:53

  vitaliian написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. .

не поспешили? впрочем да, с утра выпил и целый день свободен. Зачем ждать вечера?

Если кто-то думает, что после такого снижения дадут еще 2-3 дня на разворот... то он очень ошибается. Отскок будет сразу копеек на 30-40, как минимум.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:55

  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
потрошением матрацов были курсы 26,50+ а сейчас период пополнения матраца.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:57

Искатель , если с 26.20 на 26.50, то может оказаться слабым утешением для условного Долярчика по 27.50.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:02

https://m.censor.net/ru/news/3271488/po ... _ekonomist
Похоже,таки денег и не дадут.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13

  goldfinger написав:https://m.censor.net/ru/news/3271488/povysheniem_nalogov_vlast_otpugivaet_ot_ukrainy_investorov_ekonomist
Похоже,таки денег и не дадут.

из источников финансирования остаются только нерезы, значит ждем укрепляж до 26-25
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13

  Гурман написав:
  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Особенно выпущенные под брендом " Покупайте глупцы!" в полосатом дизайне .

В долгосрок никто не проиграет, однако укрепление удивляет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:15

  goldfinger написав:https://m.censor.net/ru/news/3271488/povysheniem_nalogov_vlast_otpugivaet_ot_ukrainy_investorov_ekonomist
Похоже,таки денег и не дадут.

Что, не нравится "либертарианство"?
Schmit
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