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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:37
rorandak написав:sergikkc007
Так, а що та фрс зробить
В Україні курс бакса це чисто внутрішній фактор, скільки зайшло, скільки пішло.
На боці гривні - зростання цін на нашу сировину, нерезиденти в полюванні на наші овдп, заробітчани, айті сектор та фрілансери, загальносвітове постковідне оживлення і стимулювання економік (знову ж - зростання цін на сировину)
На боці бакса нічого, він тут тримався тільки за рахунок хайпу (керченьский інцидент - зараз путін нападе, корона - що тепер буде), але толерантність до всього того вже велика, хіба що повномасштабне вторгнення мордору розверне тренд
Далеко не всегда.При ужесточении политики фрс сырьевые и развивающиеся валюты стран 23 мира трамбуют в плинтус.
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goldfinger
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39
холява написав:
Добрый вечер .
Ни один человек не рассматривает вопрос долга .
МВФ похоже, после просмотра фильма про классного президента пославшего всех МВФ в космос , решил ,что он в космосе и денег не даст.
Причем МВФ указал , где искать деньги , задав вопрос где деньги на вакцинацию ?
Говорите займут под болЬшие проценты ?
Ну ,нельзя же не понимать , что долг аккумулирует в себе уже колоссальную сумму ,которую не заплатишь даже продав запасы ВСЕХ аграриев на пять лет вперед.
Призывают или намекают шлепнуть олигархов .
Это знаете как анамнез заболевания .
В конце , как правило, конвульсии .
И если в начале практики ты сочувствовал , то по истечению времени ты становишься беспристрастным наблюдателем , который понимает , что предложенные лекарства не помогут , так как с начала течения заболевания , были допущены ФАТАЛЬНЫЕ ошибки .
Помните,как у покойного ныне классика:Миша,сделай умное лицо,тебе денег никто не даст.
Вот были времена...
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:47
Zebra написав:
Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Особенно выпущенные под брендом " Покупайте глупцы!" в полосатом дизайне .
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:53
vitaliian написав: fin написав:
Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. .
не поспешили? впрочем да, с утра выпил и целый день свободен. Зачем ждать вечера?
Если кто-то думает, что после такого снижения дадут еще 2-3 дня на разворот... то он очень ошибается. Отскок будет сразу копеек на 30-40, как минимум.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:55
Zebra написав:
Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
потрошением матрацов были курсы 26,50+ а сейчас период пополнения матраца.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:57
Искатель , если с 26.20 на 26.50, то может оказаться слабым утешением для условного Долярчика по 27.50.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 11:02
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goldfinger
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Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13
goldfinger написав:
https://m.censor.net/ru/news/3271488/povysheniem_nalogov_vlast_otpugivaet_ot_ukrainy_investorov_ekonomist
Похоже,таки денег и не дадут.
из источников финансирования остаются только нерезы, значит ждем укрепляж до 26-25
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Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13
Гурман написав: Zebra написав:
Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Особенно выпущенные под брендом " Покупайте глупцы!" в полосатом дизайне .
В долгосрок никто не проиграет, однако укрепление удивляет.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 11:15
goldfinger написав:
https://m.censor.net/ru/news/3271488/povysheniem_nalogov_vlast_otpugivaet_ot_ukrainy_investorov_ekonomist
Похоже,таки денег и не дадут.
Что, не нравится "либертарианство"?
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