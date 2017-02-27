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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7820782178227823>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:16

  Zebra написав:
  Гурман написав:
  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.
Особенно выпущенные под брендом " Покупайте глупцы!" в полосатом дизайне .

В долгосрок никто не проиграет, однако укрепление удивляет.

Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.
77st
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.06.2021........................26,9184
Доллар подешевел на 8 копеек.

МКГ*............7.0576............7.0751...........+0.25%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво подросли на копейку и уравновесились. Простояв более получаса без движения, опустились на полкопейки и снова остановились. Участники рынка сообщают, что на торгах почти с самого утра присутствовал(ует?) регулятор.
В мире доллар продолжает очень плавно снижаться, но все еще находится значительно выше уровня прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на полкопейки выше открытия.

НБУ вчера выкупил около 19.8 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли за счет расходов казначейства и интервенции. Слабо сопротивлялись этому росту наличка и увеличение объема суточных сертификатов. Эти факторы не превышали миллиарда.

В пятницу объем МБ вырос с 405.3 до 488.5 млн. Чистый спрос составил около 430 млн. Рост оборотов МБ произошел за счет активизации банков, клиентские обороты существенно сократились. Клиентский спрос превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:29

  77st написав:Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.

Сколько помню - гривна себя всегда так ведет. Одно объяснение - чтоб было выгодно бежать коррупционному капиталу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  77st написав:Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.


Спекулятивний загон оленів у долар, нічого іншого
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:32

kmm3
:lol: жаба давит? по 28.9 закупился или по 38? :| :mrgreen:
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:32

  Zebra написав:
  77st написав:Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.

Сколько помню - гривна себя всегда так ведет. Одно объяснение - чтоб было выгодно бежать коррупционному капиталу.

вот и бегут капиталы из падающих денег в растущие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:38

KOKS Нюхнув чи що? :)
Долара залишилось 5%, надіюсь, добре стадо розженуть, щоб повністю перейти в чеську крону чи австралійський долар. Зараз зелену недовалюту хіба самогубці накопичують
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:42

  Zebra написав:Ничем иным как потрошением матрацов это не назовешь.


не так, для себя любимых, 15-17% годовых в валюте? легко

в ноябре 2020 доллар можно было сдать по 28,52/53
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:47

  Искатель написав:Если кто-то думает, что после такого снижения дадут еще 2-3 дня на разворот... то он очень ошибается. Отскок будет сразу копеек на 30-40, как минимум.


ну как только нужные люди откупятся, тогда "зеленый свисток" главе НБУ и погнали в обратную сторону,

потом слегка вниз, что высадить тех, кто попал в медвежью ловушку и дальше вверх
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:49

kmm3

ооо да тебе с такими познаниями только зимбабвийские фантики нужно покупать :lol:
KOKS
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