Додано: Вів 15 чер, 2021 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

15.06.2021........................26,9184

Доллар подешевел на 8 копеек.



МКГ*............7.0576............7.0751...........+0.25%



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво подросли на копейку и уравновесились. Простояв более получаса без движения, опустились на полкопейки и снова остановились. Участники рынка сообщают, что на торгах почти с самого утра присутствовал(ует?) регулятор.

В мире доллар продолжает очень плавно снижаться, но все еще находится значительно выше уровня прошлой недели.

Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на полкопейки выше открытия.



НБУ вчера выкупил около 19.8 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно выросли за счет расходов казначейства и интервенции. Слабо сопротивлялись этому росту наличка и увеличение объема суточных сертификатов. Эти факторы не превышали миллиарда.



В пятницу объем МБ вырос с 405.3 до 488.5 млн. Чистый спрос составил около 430 млн. Рост оборотов МБ произошел за счет активизации банков, клиентские обороты существенно сократились. Клиентский спрос превышал предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.