Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:16
Особенно когда злотый и Польская экономика падают к укреплению доллара, а гривна и Украинская экономика растут. Ловкость рук и никакого волшебства.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.06.2021........................26,9184
Доллар подешевел на 8 копеек.
МКГ*............7.0576............7.0751...........+0.25%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво подросли на копейку и уравновесились. Простояв более получаса без движения, опустились на полкопейки и снова остановились. Участники рынка сообщают, что на торгах почти с самого утра присутствовал(ует?) регулятор.
В мире доллар продолжает очень плавно снижаться, но все еще находится значительно выше уровня прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на полкопейки выше открытия.
НБУ вчера выкупил около 19.8 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли за счет расходов казначейства и интервенции. Слабо сопротивлялись этому росту наличка и увеличение объема суточных сертификатов. Эти факторы не превышали миллиарда.
В пятницу объем МБ вырос с 405.3 до 488.5 млн. Чистый спрос составил около 430 млн. Рост оборотов МБ произошел за счет активизации банков, клиентские обороты существенно сократились. Клиентский спрос превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:29
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:32
вот и бегут капиталы из падающих денег в растущие.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:38
KOKS Нюхнув чи що?
Долара залишилось 5%, надіюсь, добре стадо розженуть, щоб повністю перейти в чеську крону чи австралійський долар. Зараз зелену недовалюту хіба самогубці накопичують
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:42
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:47
ну как только нужные люди откупятся, тогда "зеленый свисток" главе НБУ и погнали в обратную сторону,
потом слегка вниз, что высадить тех, кто попал в медвежью ловушку и дальше вверх
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:49
kmm3
ооо да тебе с такими познаниями только зимбабвийские фантики нужно покупать
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