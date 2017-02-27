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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78217822782378247825>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:и дальше вверх

а на наступний рік - 2022 все по новому :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:51

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО ПОДАТКОВУ АМНІСТІЮ

http://finbalance.com.ua/news/verkhovna-rada-priynyala-zakon-pro-podatkovu-amnistiyu

в пакеті законопроектів про податкову амністію пропонується оподатковувати незадекларовані раніше доходи за ставками

- 2,5% - у разі придбання ОВДП;

- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;

- 9% - для іноземних активів;

- 18% - "у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:08

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 591(667) випадки на добу на 14 червня. Риємо дно... :-).


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0418
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0042
Повні оберти МБ за тиждень - 1594,0182
Середні оберти за тиждень - 318,8036
Середні оберти за рік - 363,8456
СередньоТижневеЗважене - 27,3497

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0502
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0079
Повні оберти МБ за тиждень - 2257,2266
Середні оберти за тиждень - 451,4453
Середні оберти за рік - 367,8274
СередньоТижневеЗважене - 27,1301


Тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік. Поспішають продати доляр поки він йде до низу.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,9184(27,1940) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7981(27,8375) грн./дол. Це на 0.88(0,64) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,27(2,37) відсотка. Є сенс купувати доляр і він трошки підріс! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,88 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,1301(27,3497) грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

В тому році мінімум був на тиждень попереду:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:19

  Успіх написав:Зображення



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Ще вчора не втримався й трохи прикупив по 26,97 (м. Львів) :wink:

* збережу постом для історії.
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:- 2,5% - у разі придбання ОВДП;

- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;

Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39

  ST_11 написав: Ще вчора не втримався й трохи прикупив по 26,97 (м. Львів) :wink:
* збережу постом для історії.

КИТ Group продает в Харькове по .95
Проходил мимо, не спрашивал, но на заборе было написано.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ST_11 написав:
  Успіх написав:Зображення



Зображення

Ще вчора не втримався й трохи прикупив по 26,97 (м. Львів) :wink:

* збережу постом для історії.

Я, можливо, теж свій чек розміщу, коли відкуплюсь :D
Але, так як я вже казав - до 23 числа - я на валютному ринку не гравець :D (одне з жирненьких депо має завершитись)
То чи встигну я затаритись по приємному курсу? :shock:
Встигну!
Так як ще інші 2 жирненькі депо, треба буде конвертувати наступного місяця 8)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39

Успіх
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:

при чём тут одно к другому? :roll:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:40

Банк Львів і надалі топчик
Д 26.91
Є 32.57
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:45

  Успіх написав:
  ST_11 написав:
  Успіх написав:***
Ще вчора не втримався й трохи прикупив по 26,97 (м. Львів) :wink:

Я, можливо, теж свій чек розміщу, коли відкуплюсь
Але, так як я вже казав - до 23 числа - я на валютному ринку не гравець(одне з жирненьких депо має завершитись)
То чи встигну я затаритись по приємному курсу? :shock:
Встигну!
Так як ще інші 2 жирненькі депо, треба буде конвертувати наступного місяця

Я з основними (від зими) депо-сумами ще чекаю на 26,80+-. Встиг злити по 28 й на грн. депозит під +- 9%. (+57 usd на кожні 1000 usd за +- 3-4 міс)
Ймовірно куплятиму порційно. Хоч тут багато думок й про 26,5 +- 8) Життя покаже.
Востаннє редагувалось ST_11 в Вів 15 чер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
ST_11
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