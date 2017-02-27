а на наступний рік - 2022 все по новому
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:51
ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО ПОДАТКОВУ АМНІСТІЮ
в пакеті законопроектів про податкову амністію пропонується оподатковувати незадекларовані раніше доходи за ставками
- 2,5% - у разі придбання ОВДП;
- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;
- 9% - для іноземних активів;
- 18% - "у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги".
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:08
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0418
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0042
Повні оберти МБ за тиждень - 1594,0182
Середні оберти за тиждень - 318,8036
Середні оберти за рік - 363,8456
СередньоТижневеЗважене - 27,3497
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0502
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0079
Повні оберти МБ за тиждень - 2257,2266
Середні оберти за тиждень - 451,4453
Середні оберти за рік - 367,8274
СередньоТижневеЗважене - 27,1301
Тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік. Поспішають продати доляр поки він йде до низу.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,9184(27,1940) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7981(27,8375) грн./дол. Це на 0.88(0,64) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,27(2,37) відсотка. Є сенс купувати доляр і він трошки підріс!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,88 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,1301(27,3497) грн./дол., а продавав дорожче!!!
В тому році мінімум був на тиждень попереду:
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:19
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Я, можливо, теж свій чек розміщу, коли відкуплюсь
Але, так як я вже казав - до 23 числа - я на валютному ринку не гравець (одне з жирненьких депо має завершитись)
То чи встигну я затаритись по приємному курсу?
Встигну!
Так як ще інші 2 жирненькі депо, треба буде конвертувати наступного місяця
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:39
Успіх
при чём тут одно к другому?
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:45
Я з основними (від зими) депо-сумами ще чекаю на 26,80+-. Встиг злити по 28 й на грн. депозит під +- 9%. (+57 usd на кожні 1000 usd за +- 3-4 міс)
Ймовірно куплятиму порційно. Хоч тут багато думок й про 26,5 +- Життя покаже.
Востаннє редагувалось ST_11 в Вів 15 чер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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