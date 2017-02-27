|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:48
Успіх написав: prodigy написав:
- 2,5% - у разі придбання ОВДП;- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні
;
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%?
Я "за"!
зе
18+1,5% =налог на заработанные проценты
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 15 чер, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6639
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2771 раз.
- Подякували: 2261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:49
clash написав:Успіх
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%?
Я "за"!
зе
при чём тут одно к другому?
Да вот такие как он и выбирают стране клоунов-идиотов.
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07
clash написав:Успіх
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%?
Я "за"!
зе
при чём тут одно к другому?
Я - на роботі.
Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:10
prodigy написав: Успіх написав: prodigy написав:
- 2,5% - у разі придбання ОВДП;- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні
;
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%?
Я "за"!
зе
18+1,5% =налог на заработанные проценты
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)
А приймали кошти по яких паперах?
От по яких приймали, от нехай по таких і віддають.
п с.
А що то я так реагую, наче мільйони тримаю в банках?
В мене - все в бетоні, а те що на депо - так он конвертую цього і наступного місяця в долярчики і "пишіть листи"!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:11
Успіх написав:
Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.
Извините нас всех за это.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3993
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:12
prodigy
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)
а ОВГЗ без таких доказательств и не купишь)
я так понял, что то в зависимости от того, куда пристраивать будешь "левые" деньги
хотя хз ..
-
clash
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:15
ST_11 написав:
Ймовірно куплятиму порційно
А я ТІЛЬКИ ТАК і буду робити!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:20
Hotab написав: Успіх написав:
Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.
Извините нас всех за это.
Ну, дивіться мені!
А то відриваєте мене від роботи по дрібничках
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28
clash написав:prodigy
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)
а ОВГЗ без таких доказательств и не купишь)
я так понял, что то в зависимости от того, куда пристраивать будешь "левые" деньги
хотя хз ..
любые деньги могут посчитать как левые, к примеру, за 20 лет заработал больше *00к долл и это только на депозитах (исключительно в банках Украины), но кого это волнует
депозитные договора есть только с 2012г (и кое-что раньше)
так что трудно сказать все ли будет гладко с возвратом тела депо/ОВГЗ
какое-то время есть-пока машина (карательная) наберет обороты
самое печальное, что ударит это (ну не по пересичным), но депутаты/судьи/прокуроры (не говорю про Олигархов) ничего платить не будут, потому как у них многое давно записано не ФО, а на ЮО
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6639
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2771 раз.
- Подякували: 2261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:32
prodigy
не буду спорить бо фиг его знает
-
clash
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26057
|3577134
|
|
|7531
|1817848
|
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
|
|942
|236993
|
|