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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7822782378247825>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:48

  Успіх написав:
  prodigy написав:- 2,5% - у разі придбання ОВДП;

- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;

Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:


18+1,5% =налог на заработанные проценты
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 чер, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:49

  clash написав:Успіх
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:

при чём тут одно к другому? :roll:

Да вот такие как он и выбирают стране клоунов-идиотов.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07

  clash написав:Успіх
Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:

при чём тут одно к другому? :roll:

Я - на роботі.
Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:10

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  prodigy написав:- 2,5% - у разі придбання ОВДП;

- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;

Це як?
18+1,5% скасують, а запровадять 5%? :lol:
Я "за"! :mrgreen: зе :mrgreen:


18+1,5% =налог на заработанные проценты
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)

А приймали кошти по яких паперах?
От по яких приймали, от нехай по таких і віддають.

п с.
А що то я так реагую, наче мільйони тримаю в банках? :mrgreen:
В мене - все в бетоні, а те що на депо - так он конвертую цього і наступного місяця в долярчики і "пишіть листи"! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.

Извините нас всех за это.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:12

prodigy
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)

а ОВГЗ без таких доказательств и не купишь)
я так понял, что то в зависимости от того, куда пристраивать будешь "левые" деньги :lol:
хотя хз ..
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:15

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ST_11 написав:Ймовірно куплятиму порційно

А я ТІЛЬКИ ТАК і буду робити!
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:20

  Hotab написав:
  Успіх написав:Дуже немаю часу у все вникати/вичитувати.

Извините нас всех за это.

Ну, дивіться мені!
А то відриваєте мене від роботи по дрібничках :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28

  clash написав:prodigy
5% снимут с тела,
когда будете забирать вклад)) ) если не сможете предоставить доказательства (откуда у вас деньги на вклад)

а ОВГЗ без таких доказательств и не купишь)
я так понял, что то в зависимости от того, куда пристраивать будешь "левые" деньги :lol:
хотя хз ..


любые деньги могут посчитать как левые, к примеру, за 20 лет заработал больше *00к долл и это только на депозитах (исключительно в банках Украины), но кого это волнует

депозитные договора есть только с 2012г (и кое-что раньше)
так что трудно сказать все ли будет гладко с возвратом тела депо/ОВГЗ
какое-то время есть-пока машина (карательная) наберет обороты

самое печальное, что ударит это (ну не по пересичным), но депутаты/судьи/прокуроры (не говорю про Олигархов) ничего платить не будут, потому как у них многое давно записано не ФО, а на ЮО
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:32

prodigy не буду спорить бо фиг его знает :lol:
clash
 
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