То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?
Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:33
Успіх
Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:43
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:48
Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а куда пропал с форума кабанчик, на шашлык поехал и не вернулся...? мне нехватает его прогнозов
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:08
Вопрос как будет это декларирование обставлено. Если на момент принятия у меня в банке сто тыщ(двести, лимон) надо ли мне их еще декларировать?
Если надо то это наезд, деньги белые, финмониторинг, все дела, или заявляем про обратную силу закона.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:13
gritzko Да, но при этом квартира свыше 120 кв.м. обязательно задекларируй и вне зависимости от того на что ты её купил, на средства с которых уплачены налоги или нет заплати 5%(так вот безапелляционно). А с какой суммы? С суммы приобретения 20 лет назад или по сегодняшней некой оценочной стоимости? Авто объёмом двигателя свыше 3л. обязательно задекларируй и заплати 5%. И не важно со средств с которых уплачены налоги куплено авто или нет. Это не добровольное декларирование, не амнистия и не нулевая декларация. Это просто надо бюджету помочь.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:14
vano80 Вы абсолютно правы, просто нужны деньги и это действительно наезд.
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