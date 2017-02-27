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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7822782378247825
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:33

Успіх
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?

Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
gritzko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:43

  p_vovk74 написав:
  clash написав:Да вот такие как он и выбирают стране клоунов-идиотов.

Ага, клептомани краще...
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:48

  gritzko написав:Успіх
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?

Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).

Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а куда пропал с форума кабанчик, на шашлык поехал и не вернулся...? мне нехватает его прогнозов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:08

  Schmit написав:
  gritzko написав:Успіх
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?

Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).

Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.


Вопрос как будет это декларирование обставлено. Если на момент принятия у меня в банке сто тыщ(двести, лимон) надо ли мне их еще декларировать?
Если надо то это наезд, деньги белые, финмониторинг, все дела, или заявляем про обратную силу закона.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:13

gritzko Да, но при этом квартира свыше 120 кв.м. обязательно задекларируй и вне зависимости от того на что ты её купил, на средства с которых уплачены налоги или нет заплати 5%(так вот безапелляционно). А с какой суммы? С суммы приобретения 20 лет назад или по сегодняшней некой оценочной стоимости? Авто объёмом двигателя свыше 3л. обязательно задекларируй и заплати 5%. И не важно со средств с которых уплачены налоги куплено авто или нет. Это не добровольное декларирование, не амнистия и не нулевая декларация. Это просто надо бюджету помочь.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:14

vano80 Вы абсолютно правы, просто нужны деньги и это действительно наезд.
dir
 
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