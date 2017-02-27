То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?
Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:33
Успіх
Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:43
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:48
Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:08
Вопрос как будет это декларирование обставлено. Если на момент принятия у меня в банке сто тыщ(двести, лимон) надо ли мне их еще декларировать?
Если надо то это наезд, деньги белые, финмониторинг, все дела, или заявляем про обратную силу закона.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:13
gritzko Да, но при этом квартира свыше 120 кв.м. обязательно задекларируй и вне зависимости от того на что ты её купил, на средства с которых уплачены налоги или нет заплати 5%(так вот безапелляционно). А с какой суммы? С суммы приобретения 20 лет назад или по сегодняшней некой оценочной стоимости? Авто объёмом двигателя свыше 3л. обязательно задекларируй и заплати 5%. И не важно со средств с которых уплачены налоги куплено авто или нет. Это не добровольное декларирование, не амнистия и не нулевая декларация. Это просто надо бюджету помочь.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:14
vano80 Вы абсолютно правы, просто нужны деньги и это действительно наезд.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:17
Успіх В бетоне это то, что надо. 5% от его стоимости занести не забудьте в налоговую.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:21
prodigy Плевать на наши доказательства. 5% снимут совершенно безапелляционно и вперёд в суд. Суд даст оценку вашим доказательствам.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:24
prodigy Депозитные договора то есть. Но это никому не интересно. Интересно снять 5% в бюджет и хоть трава не расти.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:31
Мне понравилось еще в комментариях - "Всі декларовані кошти, які розміщені на рахунках в банках, повинні там зберігатися до закінчення процесу по встановленню джерел походження цих активів."
Это такая самодеятельность или кроме 5 процентов еще и отберут если не понравится происхождение
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