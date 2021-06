Додано: Вів 15 чер, 2021 15:16

vitaliian

думаю, это не оно. бакс по ходу нашей сессии на 0.3% вырос.

похоже на разогрев публики перед решением Феди.

которого, думаю, не будет (в смысле тейперинга)



At the same time, core retail sales in May, a number that excludes automobiles, are seen rising 0.2% from the prior month. They had contracted by 0.8% in April. Overall, retail sales are expected to dip 0.7% for the month after being flat previously.



факт вышел такой:

Retail Sales measure the change in the total value of sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

Release Date Time Actual Forecast Previous

Jun 15, 2021 (May) 08:30 -1.3% -0.8% 0.9%

May 14, 2021 (Apr) 08:30 0.0% 1.0% 10.7%



завтра, думаю, скажут, что "маловато будет" и съедем еще пониже, по индексу и по грише тоже (90-; 26,75)