Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................15.06.2021..........16.06.2021

дата розрахунку...............14.06.2021...........15.06.2021

Євро..................................32,7053................32,6166...-0.27%

Долар США.......................26,9957................26,9258...-0.26%

После полудня доллар отыграл почти копейку.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво подросли на копейку и уравновесились. Простояв более получаса без движения, опустились на полкопейки и снова остановились. Участники рынка сообщают, что на торгах почти с самого утра присутствовал(ует?) регулятор.

В мире доллар продолжает очень плавно снижаться, но все еще находится значительно выше уровня прошлой недели.

Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на полкопейки выше открытия.

До обеда успели вырасти на копейку и опуститься на полкопейки. После обеда весьма резко пошли вверх, минут за 40 выросли на 3 копейки, после чего на полкопейки откатились.

В обед доллар подрос и закрепился на уровне выше вчерашнего максимума. Последний раз индекс доллара достигал такой величины в середине мая.

Официальный курс встретили котировками 26.9350 - 26.9550. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

После обеда обычно активность на МБ уже невелика, поэтому рост не выглядит слишком фундаментальным. Это может быть как реакцией на рост доллара в мире, так и выходом покупателей, выжидавших дальнейшего снижения курса, после целого дня стабильности. Судя по влиянию на итоговый средневзвешенный курс, более вероятен второй вариант. В былые времена такой подскок в конце сессии часто провоцировал повышение клиентского спроса на следующий день. Теперь это срабатывает не всегда.

Будет интересно посмотреть завтра на выкупленный НБУ объем и на реакцию рынка.



Этот день в истории:

2020 - 26.8440 (+11) +6

2019 - 26.4219 (+1) +50



2018 - 26.3155 (+10)

2017 - 26.0071 (-1)