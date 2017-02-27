в пакеті законопроектів про податкову амністію пропонується оподатковувати незадекларовані раніше доходи за ставками
- 2,5% - у разі придбання ОВДП;
- 5% - для коштів, розміщених на банківських рахунках, та інших активів в Україні;
- 9% - для іноземних активів;
- 18% - "у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги".
dir написав:prodigy Депозитные договора то есть. Но это никому не интересно. Интересно снять 5% в бюджет и хоть трава не расти.
Мне понравилось еще в комментариях - "Всі декларовані кошти, які розміщені на рахунках в банках, повинні там зберігатися до закінчення процесу по встановленню джерел походження цих активів." Это такая самодеятельность или кроме 5 процентов еще и отберут если не понравится происхождение
автор этого закона Данило Гетьманцев (у которого недвиги и валюты выше крыши), пусть покажет личный пример и заплатит налоги
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК. Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске. В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года) Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков. Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................15.06.2021..........16.06.2021 дата розрахунку...............14.06.2021...........15.06.2021 Євро..................................32,7053................32,6166...-0.27% Долар США.......................26,9957................26,9258...-0.26% После полудня доллар отыграл почти копейку. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво подросли на копейку и уравновесились. Простояв более получаса без движения, опустились на полкопейки и снова остановились. Участники рынка сообщают, что на торгах почти с самого утра присутствовал(ует?) регулятор. В мире доллар продолжает очень плавно снижаться, но все еще находится значительно выше уровня прошлой недели. Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на полкопейки выше открытия. До обеда успели вырасти на копейку и опуститься на полкопейки. После обеда весьма резко пошли вверх, минут за 40 выросли на 3 копейки, после чего на полкопейки откатились. В обед доллар подрос и закрепился на уровне выше вчерашнего максимума. Последний раз индекс доллара достигал такой величины в середине мая. Официальный курс встретили котировками 26.9350 - 26.9550. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. После обеда обычно активность на МБ уже невелика, поэтому рост не выглядит слишком фундаментальным. Это может быть как реакцией на рост доллара в мире, так и выходом покупателей, выжидавших дальнейшего снижения курса, после целого дня стабильности. Судя по влиянию на итоговый средневзвешенный курс, более вероятен второй вариант. В былые времена такой подскок в конце сессии часто провоцировал повышение клиентского спроса на следующий день. Теперь это срабатывает не всегда. Будет интересно посмотреть завтра на выкупленный НБУ объем и на реакцию рынка.
Этот день в истории: 2020 - 26.8440 (+11) +6 2019 - 26.4219 (+1) +50
vitaliian думаю, это не оно. бакс по ходу нашей сессии на 0.3% вырос. похоже на разогрев публики перед решением Феди. которого, думаю, не будет (в смысле тейперинга)
At the same time, core retail sales in May, a number that excludes automobiles, are seen rising 0.2% from the prior month. They had contracted by 0.8% in April. Overall, retail sales are expected to dip 0.7% for the month after being flat previously.
факт вышел такой: Retail Sales measure the change in the total value of sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD. Release Date Time Actual Forecast Previous Jun 15, 2021 (May) 08:30 -1.3% -0.8% 0.9% May 14, 2021 (Apr) 08:30 0.0% 1.0% 10.7%
завтра, думаю, скажут, что "маловато будет" и съедем еще пониже, по индексу и по грише тоже (90-; 26,75)
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 15 чер, 2021 15:42, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin написав:завтра, думаю, скажут, что "маловато будет" и съедем еще пониже, по индексу и по грише тоже (90-; 26,75)
я тоже думаю этот рост - задерг для слабонервных.
а чего нервничать? ниже 27 и ниже 33 - акционные цены, по -любому, и они еще будут, в обеих парах ( сегодня на МБ, похоже, отложенный стрельнул и папа подзатарился) ждем нероста ставок сегодня по всему меню овгз, завтра - от Феди, без намеков на сворачивание, послезавтра от нбу (+0,5% - несчитово ) и до июля наслажадаемчся летом дальше