Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04
Proofy написав:
но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал
привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
глупости делаете, как всегда
через 2 месяца могли купить евро по 32,20
а сегодня надо гривну держать и ловить дно по доллару, потом продать доллар на росте и откупить евро на падении
prodigy
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06
Proofy написав:
но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон
vitaliian
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:15
clash , думаю вытряхивают самых нервных. Продолжаю держать свою миникатлетку (150т) на 5% ощаде в горячем доступе.
Hotab
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:22
vitaliian написав: Proofy написав:
но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон
а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
matroSkin
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:23
prodigy написав: Proofy написав:
но тем не менее я зафиксировал прибыль немного
глупости делаете, как всегда
через 2 месяца могли купить евро по 32,20
а сегодня надо гривну держать и ловить дно по доллару, потом продать доллар на росте и откупить евро на падении
а я и куплю евро по 32.20, если оно конечно будет по такой цене, гривны мешки все стоят, ждут. А вот поймать евродно непросто.
Proofy
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:25
matroSkin написав: vitaliian написав: Proofy написав:
но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон
а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
депо только есть такие на 10 дней, текущий это круто.
Proofy
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:29
matroSkin написав:
а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
альянс например.
https://bankalliance.ua/cards/skarbnichka?locale=ru
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Вів 15 чер, 2021 16:41, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:31
matroSkin написав: vitaliian написав: matroSkin написав:
завтра, думаю, скажут, что "маловато будет" и съедем еще пониже, по индексу и по грише тоже (90-; 26,75)
я тоже думаю этот рост - задерг для слабонервных.
а чего нервничать? ниже 27 и ниже 33 - акционные цены, по-любому, и они еще будут, в обеих парах (сегодня на МБ, похоже, отложенный стрельнул и папа подзатарился).
ждем НЕроста ставок сегодня по всему меню овгз, завтра - от Феди, без намеков на сворачивание, послезавтра от нбу (+0,5% - за рост не считаем
)
и до июля наслажадаемся летом дальше
апд.
п.1 - ставка прошла))
роста по длинным точно нет, несмотря на 9,5% ИПЦ в мае, даже чуть подрезали.
За даними Міністерства фінансів, 15 червня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,97 млрд грн, у т.ч.
- 60,8 млн євро - під 2,5% з погашенням 09.06.2022;
- 1,62 млрд грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 701,7 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 1,5 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 61 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,1 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.022.
matroSkin
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:52
matroSkin написав:
За даними Міністерства фінансів, 15 червня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,97 млрд грн, у т.ч.
Иностранцы сдулись, прогреваем двигатели
Proofy
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:27
Укрексімбанк виставив онлайн 26.98
Можливо, щось знають
stas_rst
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