RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7824782578267827
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04

  Proofy написав:но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.


глупости делаете, как всегда

через 2 месяца могли купить евро по 32,20
а сегодня надо гривну держать и ловить дно по доллару, потом продать доллар на росте и откупить евро на падении
prodigy
 
Повідомлень: 6641
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7476
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:15

clash , думаю вытряхивают самых нервных.
Продолжаю держать свою миникатлетку (150т) на 5% ощаде в горячем доступе.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:22

  vitaliian написав:
  Proofy написав:но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон


а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
matroSkin
 
Повідомлень: 353
З нами з: 14.11.12
Подякував: 142 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:23

  prodigy написав:
  Proofy написав:но тем не менее я зафиксировал прибыль немного


глупости делаете, как всегда

через 2 месяца могли купить евро по 32,20
а сегодня надо гривну держать и ловить дно по доллару, потом продать доллар на росте и откупить евро на падении

а я и куплю евро по 32.20, если оно конечно будет по такой цене, гривны мешки все стоят, ждут. А вот поймать евродно непросто.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:25

  matroSkin написав:
  vitaliian написав:
  Proofy написав:но тем не менее я зафиксировал прибыль немного, а дальше посмотрим. В пятницу еще наливал привату евров по 32.85
Только отошел от кассы после откупа, открыл сайт альфы, а там рост.
у меня гривна на текущих под 8,5-10% лежит, если конвертанусь а роста не будет - потеряю % . Болтанка 27-27,20 мне неинтересна а для 28 пока не сезон


а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
депо только есть такие на 10 дней, текущий это круто.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:а где, если не секрет, сейчас такие текущие?
альянс например. https://bankalliance.ua/cards/skarbnichka?locale=ru
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 чер, 2021 16:41, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7476
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:31

  matroSkin написав:
  vitaliian написав:
  matroSkin написав:завтра, думаю, скажут, что "маловато будет" и съедем еще пониже, по индексу и по грише тоже (90-; 26,75)
я тоже думаю этот рост - задерг для слабонервных.


а чего нервничать? ниже 27 и ниже 33 - акционные цены, по-любому, и они еще будут, в обеих парах (сегодня на МБ, похоже, отложенный стрельнул и папа подзатарился).
ждем НЕроста ставок сегодня по всему меню овгз, завтра - от Феди, без намеков на сворачивание, послезавтра от нбу (+0,5% - за рост не считаем :mrgreen:)
и до июля наслажадаемся летом дальше 8)


апд.
п.1 - ставка прошла))
роста по длинным точно нет, несмотря на 9,5% ИПЦ в мае, даже чуть подрезали.

За даними Міністерства фінансів, 15 червня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,97 млрд грн, у т.ч.

- 60,8 млн євро - під 2,5% з погашенням 09.06.2022;
- 1,62 млрд грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 701,7 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 1,5 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 61 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,1 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.022.
matroSkin
 
Повідомлень: 353
З нами з: 14.11.12
Подякував: 142 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:За даними Міністерства фінансів, 15 червня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,97 млрд грн, у т.ч.
Иностранцы сдулись, прогреваем двигатели
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:27

Укрексімбанк виставив онлайн 26.98
Можливо, щось знають :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 27.02.19
Подякував: 562 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7824782578267827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2605, 2606, 2607
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26066 3577876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 17:09
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7531 1817963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 237013
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95335)
15.06.2021 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.