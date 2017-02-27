Это ещё утренние цифрыstas_rst написав:Укрексімбанк виставив онлайн 26.98
Можливо, щось знають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это ещё утренние цифры
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:50
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:57
Альфа и ТАС с утра 26.95, сейчас 27.08 и 27.05.
А эти что знают?
Просто Эксим - тормоз, как все госы, а эти шустрые.
ТАС поднялся до 26.97, потом до 27 и держал такой курс до вечера, а вечером поднял до 27.05. А Альфа сразу лупанул 27.08 от греха подальше.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:10
вот у вас логика))) не от греха, а в кильватере МБ
банки уже 3 года как подкрепляют кассы раз в неделю,
и раз уже начали скупать валюту-ну нате вам, только на 10коп дороже
прекрасно понимаете, что если курс каждый день по 2-3коп вниз, то валюта в кассе есть и спроса на неё нет (за редким исключением придет 1-2 чел и купят по соточке...а как только нарисовалась коррекция, сразу на ролики и к кассе
да, госы со сменой курсов часто тормозят
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:15
ну это была фигура речи, чтобы подчеркнуть сегодняшнюю разницу в поведении двух банков, у которых обычно практически одинаковые курсы, и схожее спринтерское поведение. Завтра еще ВВХ с Байденом встречается, осторожные могут скупиться и поднять курс.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шото не понял...
хотел взять к вечеру по 26,90...
шо случилось на чём 10 копеек роста?
анриал
стоит ли брать по 27?
или ещё будет по 26,9?
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:36
Межбанк: кто виноват в новых валютных ралли
Вторник на валютном рынке прошел очень сложно и противоречиво. Несмотря на утренний перевес предложения над спросом – к концу дня доллар вернулся к уровням свыше 27 гривен. И завершилась сессия спекулятивными котировками 27,02/27,04 гривен, что было сразу на 12 копеек выше, чем в курс на старте сессии.
Фактически два выхода НБУ с интервенциями по выкупу излишков предложения доллара и слаженная работа спекулянтов – и развернула тренд по доллару в сторону роста. На радость крупным экспортерам и таможенникам, которые уже приуныли при постоянном падении официального и рыночного курсов.
В первый раз Нацбанк вышел с самого утра с “запросом лучшего курса” и начал скупать все самые дешевые предложения. Это сразу же изъяло часть валюты на рынке. А после того, как регулятор быстро перешел в формат интервенции с выкупом доллара по 26,91 гривен и простоял с ним практически всю самую активную фазу торгов – все поняли, что ниже котировки сегодня не пойдут.
Это активизировало покупателей, и уже к 11 часам курс доллара находился в пределах 26,91/26,93 гривны и простоял в этом коридоре с небольшими отклонениями почти до конца обеда.
После 14 часов на межбанке уже почти не осталось реальных продавцов, а вот покупатели еще присутствовали. Почувствовав возможность заработать, а также “разогнать” курс – оживились спекулянты. Уже к 15 часам они загнали котировки к уровню 26,92/26,94 гривны за доллар, а затем и вовсе слаженно сыграли “на повышение”.
В итоге, к 16 часам доллар уже котировался в пределах 27,00/27,02 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,02/27,04 и некоторые спекулянты продолжали попытки вздернуть котировки и выше.
Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра.
Главные события 15 июня на валютном рынке:
Доллар вырос на 12 копеек — с утренних 26,90/26,92 гривен до 27,02/27,04.
Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз в формате «запроса лучшего курса», а затем долго простоял с котировкой выкупа по 26,91. И этим окончательно поддержал курс американской валюты на сегодняшних торгах.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9184 гривен, а официальный курс на 16 июня 2021 года установлен на уровне 26,9258 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:46
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