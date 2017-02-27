|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:17
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:19
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:32
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:38
Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:39
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:07
kluychkooleg
Рыжика зашвырнули высоковато
Он зацепился когтями за 27ю ветку, висит бедняга, орёт.
Многие верят, пугаются
Вам же написали, а вы не верите:
...
Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра.
...
Если это было дно, то об этом мы узнаем послезавтра, а до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:15
Та я разве возражаю. Но когда мы узнаем, что это точно дно, курс будет уже 27.20.
А так, кроме политических прничин, вроде расти не на чем.
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:37
kluychkooleg
сегодня росли спекулятивно - и у нас, и в мире, в ожидании типа судьбоносных решений, которых не будет (по ставке).
когда Пауэл завтра вечером по Киеву скажет, что 0 и кина не будет, а КЕШ в чт. в обед выразит НЕглубокую озабоченность инфляцией, на полшишечки где-то, то все опять уснут до августа. я так думаю.
политических новостей сегодня не было, они м.б. завтра, но, боюсь, новостями их назвать будет сложно
Джо будет вязать пациента, тот будет буянить и быковать. ничего нового.
... "Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации швейцарские диспетчеры попросили покружить полтора часа над местными озёрами.
Швейцарские истребители борт особого авиаотряда «Россия» в этот раз не сопровождали, видимо не хватило истребителей".
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:45
kluychkooleg
какое печальное предложение. Как из камеры смертников. Время --не купишь, а доллары--да хоть прям ща.
Если очень большая сумма--покупать частями. Что за прикол ловить дно, я хз
Зараз переглядають цей форум: clash, kluychkooleg і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|