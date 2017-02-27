RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7826782778287829
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?
GDV29
 
Повідомлень: 408
З нами з: 25.11.13
Подякував: 587 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:17

  GDV29 написав:Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?


дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 21.04.11
Подякував: 679 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:19

  GDV29 написав:Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?

Да. И завтра уже по 29. Если кто предлагает по 28, надо срочно брать. Если по 27.80, то брать на все , и потом клиента в сауну к шлюхам, чтоб не передумал отдавать. .
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3999
З нами з: 15.02.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:32

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
13
8
9
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:38

  uaprofi написав:
  GDV29 написав:Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?


дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём


Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 927
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:39

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
13
8
9
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:07

kluychkooleg
Рыжика зашвырнули высоковато
Он зацепился когтями за 27ю ветку, висит бедняга, орёт.
Многие верят, пугаются

Вам же написали, а вы не верите:
...
Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра.
...
Если это было дно, то об этом мы узнаем послезавтра, а до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
matroSkin
 
Повідомлень: 355
З нами з: 14.11.12
Подякував: 143 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:15

  matroSkin написав:kluychkooleg
Рыжика зашвырнули высоковато
Он зацепился когтями за 27ю ветку, висит бедняга, орёт.
Многие верят, пугаются

Вам же написали, а вы не верите:
...
Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра.
...
Если это было дно, то об этом мы узнаем послезавтра, а до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.


Та я разве возражаю. Но когда мы узнаем, что это точно дно, курс будет уже 27.20.
А так, кроме политических прничин, вроде расти не на чем.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 927
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:37

kluychkooleg
сегодня росли спекулятивно - и у нас, и в мире, в ожидании типа судьбоносных решений, которых не будет (по ставке).
когда Пауэл завтра вечером по Киеву скажет, что 0 и кина не будет, а КЕШ в чт. в обед выразит НЕглубокую озабоченность инфляцией, на полшишечки где-то, то все опять уснут до августа. я так думаю.
политических новостей сегодня не было, они м.б. завтра, но, боюсь, новостями их назвать будет сложно
Джо будет вязать пациента, тот будет буянить и быковать. ничего нового.
... "Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации швейцарские диспетчеры попросили покружить полтора часа над местными озёрами.
Швейцарские истребители борт особого авиаотряда «Россия» в этот раз не сопровождали, видимо не хватило истребителей".
matroSkin
 
Повідомлень: 355
З нами з: 14.11.12
Подякував: 143 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:45

kluychkooleg
. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.

какое печальное предложение. Как из камеры смертников. Время --не купишь, а доллары--да хоть прям ща.
Если очень большая сумма--покупать частями. Что за прикол ловить дно, я хз
clash
 
Повідомлень: 544
З нами з: 30.01.21
Подякував: 213 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7826782778287829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clash, kluychkooleg і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2606, 2607, 2608
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26073 3578657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 19:24
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7531 1818065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 237027
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.