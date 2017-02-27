Додано: Вів 15 чер, 2021 20:37

kluychkooleg

сегодня росли спекулятивно - и у нас, и в мире, в ожидании типа судьбоносных решений, которых не будет (по ставке).

когда Пауэл завтра вечером по Киеву скажет, что 0 и кина не будет, а КЕШ в чт. в обед выразит НЕглубокую озабоченность инфляцией, на полшишечки где-то, то все опять уснут до августа. я так думаю.

политических новостей сегодня не было, они м.б. завтра, но, боюсь, новостями их назвать будет сложно

Джо будет вязать пациента, тот будет буянить и быковать. ничего нового.

... "Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации швейцарские диспетчеры попросили покружить полтора часа над местными озёрами.

Швейцарские истребители борт особого авиаотряда «Россия» в этот раз не сопровождали, видимо не хватило истребителей".