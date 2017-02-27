GDV29 написав:Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?
дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём
Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.
kluychkooleg Рыжика зашвырнули высоковато Он зацепился когтями за 27ю ветку, висит бедняга, орёт. Многие верят, пугаются
Вам же написали, а вы не верите: ... Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра. ... Если это было дно, то об этом мы узнаем послезавтра, а до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
matroSkin написав:kluychkooleg Рыжика зашвырнули высоковато Он зацепился когтями за 27ю ветку, висит бедняга, орёт. Многие верят, пугаются
Вам же написали, а вы не верите: ... Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра. ... Если это было дно, то об этом мы узнаем послезавтра, а до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
Та я разве возражаю. Но когда мы узнаем, что это точно дно, курс будет уже 27.20. А так, кроме политических прничин, вроде расти не на чем.
kluychkooleg сегодня росли спекулятивно - и у нас, и в мире, в ожидании типа судьбоносных решений, которых не будет (по ставке). когда Пауэл завтра вечером по Киеву скажет, что 0 и кина не будет, а КЕШ в чт. в обед выразит НЕглубокую озабоченность инфляцией, на полшишечки где-то, то все опять уснут до августа. я так думаю. политических новостей сегодня не было, они м.б. завтра, но, боюсь, новостями их назвать будет сложно Джо будет вязать пациента, тот будет буянить и быковать. ничего нового. ... "Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации швейцарские диспетчеры попросили покружить полтора часа над местными озёрами. Швейцарские истребители борт особого авиаотряда «Россия» в этот раз не сопровождали, видимо не хватило истребителей".