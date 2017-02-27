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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7827782878297830
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:58

  clash написав:kluychkooleg
. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.

какое печальное предложение. Как из камеры смертников. Время --не купишь, а доллары--да хоть прям ща.
Если очень большая сумма--покупать частями. Что за прикол ловить дно, я хз

Согласен, пора уже брать по 27, пока не стало 26)) Что там Зебро-Кабанчик? Был свежий прогноз когда там уже 30?
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:07

  Alex2006 написав:
  clash написав:kluychkooleg
. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.

какое печальное предложение. Как из камеры смертников. Время --не купишь, а доллары--да хоть прям ща.
Если очень большая сумма--покупать частями. Что за прикол ловить дно, я хз

Согласен, пора уже брать по 27, пока не стало 26)) Что там Зебро-Кабанчик? Был свежий прогноз когда там уже 30?

Уважаемый, брать--это задаром, а за деньги покупают. Берите, если есть возможность. А цели можете конечно ставить разные: 27, 26, 25,...8--дело хозяйское
Меня раздражают знатоки чего либо идеального в жизни,--я точно знаю что такого не бывает
clash
 
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