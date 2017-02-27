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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 21:07
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clash
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:49
Hotab написав:clash
, думаю вытряхивают самых нервных.
Продолжаю держать свою миникатлетку (150т) на 5% ощаде в горячем доступе.
100% нбу спекулей и разгонщиков кошмарит.
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goldfinger
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:01
kluychkooleg написав: uaprofi написав: GDV29 написав:
Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?
дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём
Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.
месяц-это вагон времени
немного-это когда вечером после 20ти ехать к нинзям откупаться срочно (т.к. утром будет поздно)окна 5минут назад 26,96-27,03
изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:41
matroSkin написав:kluychkooleg
до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
Предположу, сегодня будет движение на юг копеек этак на 5-7.
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oleg49
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:42
Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.
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vovakwasov
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:54
Коли гроші так стрімко знецінюються - чому не використати "кредитне плече"?
Нехай ЧУЖІ кошти знецінюються, а у вас залишаються активи, куплені за ЧУЖІ кошти 💰
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:03
vovakwasov написав:
Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.
мне кажется спекулям дали по рукам. НБУ не должен диктовать курс, помнится в январе он ниже 27,75 он так же не пускал и что.
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vitaliian
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