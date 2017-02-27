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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7828782978307831>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:01

  kluychkooleg написав:
  uaprofi написав:
  GDV29 написав:Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?


дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём


Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.


месяц-это вагон времени

немного-это когда вечером после 20ти ехать к нинзям откупаться срочно (т.к. утром будет поздно)

окна 5минут назад 26,96-27,03

изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:41

  matroSkin написав:kluychkooleg
до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.

Предположу, сегодня будет движение на юг копеек этак на 5-7.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:42

Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:03

  vovakwasov написав:Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.

мне кажется спекулям дали по рукам. НБУ не должен диктовать курс, помнится в январе он ниже 27,75 он так же не пускал и что. Тренд вниз нравится ли это кому то в нбу или нет. Пока плато потом к 26,80 и тд

  Успіх написав:Коли гроші так стрімко знецінюються - чому не використати "кредитне плече"?
потому что обесценивание денег всегда будет ниже чем ставка по кредиту. Банки не благотворительные фонды.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:54

Нехай, чужі гроші працюють на вас, а ви - кайфуєте!)))

  vitaliian написав:потому что обесценивание денег всегда будет ниже чем ставка по кредиту. Банки не благотворительные фонды

Так банки - не боХи! І не вони горшки обпалюють ;) :)
На коливанні курсу - можливо все!©
Якщо, наприклад, Успіх взяв би пів року тому іпотеку під 10%(ефективна ставка ~12%) на смарт-квартиру(під залог своєї), а свою скирду тримав би в доларі.
І от, цієї зими, курс стрибає до 50 - Успіх конвертує доляри в гривню і погашає повністю іпотеку.
Так, ймовірність такого - мала, але МОЖЛИВА! ;)
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 16 чер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:07

  alex10 написав:Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
А 26,00- 26,80 тоже отменяется? :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:26

  GDV29 написав:
  alex10 написав:Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
А 26,00- 26,80 тоже отменяется? :)

а кто-то давал гарантию что так будет? У нас же в стране внешние факторы, на которые мы не влияем значимее, чем внутренние факторы.
Понаблюдайте, вчера около 12часов доллар поднялся по отношению к многим валютам (гривня, рубль, белорусский рубль, теньге). Так что немного печально читать про Великий Нац.банк Украины, который сдержал падение доллара).
Востаннє редагувалось sergia в Сер 16 чер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так, ймовірність такого - мала, але МОЖЛИВА
может тогда есть смысл и в лотереи поиграть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:37

  GDV29 написав:
  alex10 написав:Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
А 26,00- 26,80 тоже отменяется? :)
26,00 - возможно, 26,80 - нет! ;) ;)
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