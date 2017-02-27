|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:01
kluychkooleg написав: uaprofi написав: GDV29 написав:
Всем привет. Уважаемые форумчане, сегодня "дно" было доллар/к гривне в этом году?
дно ... недно ... но очень неожидано и непонято на чём
Традиция. С первого ли раза, с третьего ли раза, с пятого ли раза, но, если НБУ захочет и упрется рогом, то тренд развернет. И тогда все наперегонки начинают бежать в прлотивоположную сторону. Надолго ли, далеко ли? Не знает никто. Но времени откупиться осталось не так много. Месяц, максимум два.
месяц-это вагон времени
немного-это когда вечером после 20ти ехать к нинзям откупаться срочно (т.к. утром будет поздно)окна 5минут назад 26,96-27,03
изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6643
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2771 раз.
- Подякували: 2266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:41
matroSkin написав:kluychkooleg
до Чт. 14-00 - боковичок, в ожидании важных новостей.
Предположу, сегодня будет движение на юг копеек этак на 5-7.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:42
Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:03
vovakwasov написав:
Імхо, НБУ вчора продемонстрував своє бачення дна цього літа, думаю, що рораховувати на 26.00 уже не варто.
мне кажется спекулям дали по рукам. НБУ не должен диктовать курс, помнится в январе он ниже 27,75 он так же не пускал и что. Тренд вниз нравится ли это кому то в нбу или нет. Пока плато потом к 26,80 и тд
Успіх написав:
Коли гроші так стрімко знецінюються - чому не використати "кредитне плече"?
потому что обесценивание денег всегда будет ниже чем ставка по кредиту. Банки не благотворительные фонды.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7478
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 2004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:54
vitaliian написав:
потому что обесценивание денег всегда будет ниже чем ставка по кредиту. Банки не благотворительные фонды
Так банки - не боХи! І не вони горшки обпалюють
На коливанні курсу - можливо все!©
Якщо, наприклад, Успіх взяв би пів року тому іпотеку під 10%(ефективна ставка ~12%) на смарт-квартиру(під залог своєї), а свою скирду тримав би в доларі.
І от, цієї зими, курс стрибає до 50 - Успіх конвертує доляри в гривню і погашає повністю іпотеку.
Так, ймовірність такого - мала, але МОЖЛИВА! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 16 чер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 714
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:05
Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється.
-
alex10
-
2
-
- Повідомлень: 10000
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 2624 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
- Профіль
-
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:26
а кто-то давал гарантию что так будет? У нас же в стране внешние факторы, на которые мы не влияем значимее, чем внутренние факторы.
Понаблюдайте, вчера около 12часов доллар поднялся по отношению к многим валютам (гривня, рубль, белорусский рубль, теньге). Так что немного печально читать про Великий Нац.банк Украины, который сдержал падение доллара).
Востаннє редагувалось sergia
в Сер 16 чер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:32
Успіх написав:
Так, ймовірність такого - мала, але МОЖЛИВА
может тогда есть смысл и в лотереи поиграть?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7478
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 2004 раз.
-
- Профіль
-
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2417
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26086
|3581527
|
Сер 16 чер, 2021 10:55
Zebra
|
|7531
|1818310
|
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
|
|942
|237208
|
|