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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7828782978307831
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:42

26.95-26.97/27.03-27.05
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:45

  asti написав:
  GDV29 написав:
  alex10 написав:Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
А 26,00- 26,80 тоже отменяется? :)
26,00 - возможно, 26,80 - нет! ;) ;)

Шутки шутками :) , но чисто интуитивно мне кажется, по ощущениям, вчера было "дно", поэтому наверное пойду вообщем сегодня платить за гривну расрочку по квартире по курсу НБУ 26,9258 (думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)
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