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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:42
26.95-26.97/27.03-27.05
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odessit2007
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:45
Шутки шутками
, но чисто интуитивно мне кажется, по ощущениям, вчера было "дно", поэтому наверное пойду вообщем сегодня платить за гривну расрочку по квартире по курсу НБУ 26,9258 (думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)
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GDV29
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